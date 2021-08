Apple a jeho akcie vydělají investorům dalších 20 procent, tvrdí JP Morgan | E15.cz

Apple patří společně s dalšími technologickými firmami mezi vítěze pandemie koronaviru. Kvůli tomu, že lidé museli v řadě profesí pracovat na dálku z domova, výrazně vzrostl zájem o její produkty, jako jsou počítače Mac nebo tablety iPad, a také se zvýšila poptávka po jejích službách. Tržby a zisky také značně podpořilo letos na jaře uvedení modelu iPhone 12 pro sítě 5G.

Za prvních devět měsíců aktuálního finančního roku Apple dosáhl tržeb ve výši 282,5 miliardy dolarů (v přepočtu 6,2 bilionu korun). To bylo o 35 procent více než ve stejném období předchozího účetního období. Zisk po zdanění narostl dokonce o 65 procent na 74,1 miliardy dolarů. Apple má tak nyní nakročeno k nejvíce ziskovému roku ve své historii.

Část analytiků z Wall Street se domnívá, že tempo růstu tržeb a zisku firmy Apple bude s ústupem pandemie zvolňovat. To by mělo za následek pomalejší zhodnocování investic do akcií kalifornské společnosti, která má tržní hodnotu 2,4 bilionu dolarů, a je tak největší veřejně obchodovanou firmou na světě.

Optimisticky se však na další vývoj hospodaření firmy Apple, a tedy i cenu akcií dívá analytik banky JP Morgan Samik Chatterjee. Ve čtvrtek zvýšil odhady vývoje hospodaření a posunul svou cílovou cenu pro akcie Applu pro příštích dvanáct měsíců ze 175 na 180 dolarů. Oproti současnému kurzu ve výši 146 dolarů by to znamenalo nárůst o více než 20 procent.

Jako důvody Chatterjee uvedl očekávané podzimní uvedení nového modelu iPhone 13. Prodeje, a tedy i zisky má podpořit také 5G verze cenově dostupnějšího iPhone SE, dále rostoucí prodeje například hodinek Apple Watch a také zvyšující se příjmy z prodeje služeb, kam patří předplatné hudby a internetové televize či obchod s aplikacemi.