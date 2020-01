Akcie Avastu padají. Firma prodávala data uživatelů | E15.cz

Akcie Avastu na londýnské burze během pondělka a úterního rána ztratily téměř deset procent. Během dopoledne sice ztrátu částečně vyrovnaly, i tak ale nyní oproti pátečnímu závěru obchodování ztrácely necelých osm procent.

Burzovní propad následuje po zprávě amerických magazínů Vice a PCMag, které popsaly, jak Avast prodává data o vyhledávání stovek milionů svých klientů po celém světě globálním společnostem jako Google, Microsoft, Pepsi nebo Tripadvisor. V Česku na zprávu jako první upozornily Hospodářské noviny.

Zpráva se odvolává na uniklá uživatelská data, smlouvy a další dokumenty společnosti Jumpshot, která je dceřinou firmou Avastu. Jumpshot klientům nabízí různé balíky dat včetně takzvaného „All Clicks Feed“, který do detailu sleduje chování uživatele, jeho kliky, pohyb mezi weby i na jednotlivých stránkách. Někteří odběratelé podle získaných smluv platili za data částky v milionech dolarů.

Jumpshot se na svém twitteru chlubí tím, že umí zaznamenat „každé hledání. Každý klik. Každý nákup. Na jakékoli stránce“ ze sta milionů zařízení uživatelů, zpracuje prý pět miliard akcí denně. Avast udává, že má více než 435 milionů aktivních uživatelů.

Avast sbírá data uživatelů, kteří mu k tomu udělí takzvaný informovaný souhlas, a následně je předává Jumpshotu. V poslední době jsou uživatelé antivirového programu dotazováni formou vyskakovacího upozornění na souhlas se sběrem analytických dat. Podle uživatelů, které oslovily Vice a PCMAG, si ale mnozí z nich nejsou vědomi toho, že Avast data nejen sbírá, ale v anonymizované formě i prodává. V některých případech přitom podle expertů pravděpodobně je možné z dostupných údajů zjistit totožnost některých uživatelů.

Avast v reakci na podobné zprávy vydal už v prosinci prohlášení, že s daty klientů neobchoduje. „V posledních dnech se objevily zprávy o tom, že prodáváme osobní údaje třetím stranám, což není pravda,“ uvedla tehdy společnost. Jak se nyní ukazuje, Avast sice data sám neprodává, ale předává je dceřiné firmě, která s nimi již obchoduje.

Poradenská společnost Peel Hunt, která se nově přidala k institucím sledujícím akcie Avastu, doporučila svým klientům tento titul prodat, zároveň nastavila cílovou cenu na 405 pencí, což je hluboko pod aktuální hodnotou na burze přesahující 500 pencí. Mnohé další poradenské firmy a banky, jejichž doporučení vyšla ještě před současnou kauzou, svým klientům povětšinou radily akcie Avastu buď držet, nebo přikoupit další.

Analytik společnosti Patria Finance Martin Cakl předpokládá, že současný akciový propad je jen přechodný. „Je otázka, jak bude kauza dál pokračovat. Pokud by se například potvrdilo, že prodávaná data nejsou dostatečně anonymní anebo že to Avast dokonce věděl, byl by to pro společnost a samozřejmě i její akcie obrovský problém,“ řekl. Zatím ale podle něj nic takovému vývoji nenasvědčuje. „Nejspíš se vše rychle přežene,“ dodal.