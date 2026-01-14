Strnad oznámil přípravu pro vstup CSG na burzu v Amsterdamu, může se stát nejbohatším Čechem
- Czechoslovak Group chystá IPO na burze Euronext Amsterdam, nabídnout chce zhruba 15 procent akcií a získat kapitál na další expanzi.
- Primární část emise má přinést 750 milionů eur, skupina již eviduje nabídky na nákup za 900 milionů eur od Artisan Partners, BlackRock a Al-Rayyan Holding.
- Podle Bloomberg se jedná o valuaci 25 až 30 miliard eur, což by z IPO udělalo největší burzovní debut české firmy a jednu z největších emisí v Evropě letos.
Česká zbrojařská a průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) oznámila přípravu prvotní veřejné nabídky akcií (IPO), která by se měla uskutečnit na burze Euronext Amsterdam v nejbližších týdnech.
Podle současných plánů by CSG nabízela přibližně 15 procent akcií společnosti, přičemž výnos z části emise nových akcií (primární nabídka) by činil 750 milionů eur a byl by použit na obecné firemní účely, zejména na financování další expanze a akvizic. Firma zároveň neupřesnila rozsah prodeje stávajících akcií (sekundární nabídka) ze strany současného vlastníka.
„CSG úspěšně rostla skrze organickou expanzi a strategické akvizice a stala se jednou z globálních vedoucích obranných skupin. Věřím, že IPO by dále firmu podpořilo v mezinároční investorské komunitě a přineslo více diverzifikované zdroje pro dlouhodobé plány dalšího růstu,“ napsal na LinkedINu Michal Strnad.
Oficiální dokument společnosti rovněž potvrzuje, že IPO je stále podmíněno schválením prospektu a příznivými tržními podmínkami. CSG už vybrala silný syndikát upisovatelů zahrnující mezinárodní banky jako BNP Paribas, Jefferies, J.P. Morgan či UniCredit.
Odhady oceňování a výnosů
Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg je CSG v jednání s investory o oceňování firmy mezi 25–30 miliardami eur a IPO by mohla přinést 3 až 4 miliardy eur celkového kapitálu včetně sekundární nabídky. Majitel skupiny Michal Strnad usiluje podle Bloomberg o valuaci blížší horní hranici tohoto rozpětí.
Tato očekávání by zařadila CSG mezi největší evropské IPO letošního roku a zároveň by znamenala dosud největší burzovní debut české firmy v historii. Z Michala Strnada by rovněž učnila bezpečně nejbohatšího Čecha. Podle odborníků z finančních center Amsterdam přitahuje CSG právě kvůli přístupu k velkým institucionálním investorům a širší likviditě trhu.
Nový nejbohatší Čech?
Pokud by se potvrdily informace agentury Bloomberg o valuaci CSG, bylo by potřeba přepsat pořadí nejbohatších Čechů. Loni byl Michal Strnad na čtvrtém místě se jměním 239 miliard korun, zatímco první příčku obsadila Renata Kellnerová s rodinou a majetkem ve výši 393 miliard korun. Při odhadované hodnotě CSG na až 30 miliard eur (tedy v přepočtu přibližně 727 miliard korun), by ji Strnad, který ve firmě drží 100 procent, přeskočil.
CSG je především výrobcem pro obranný a bezpečnostní průmysl, zaměřuje se také na automotive, letectví a železniční průmysl. Portfolio skupiny zahrnuje těžká terénní vozidla, radary, systémy řízení leteckého provozu a munici všech ráží. Právě v této oblasti je jedním z předních evropských výrobců, expandovala ještě před invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Skupina je druhým největším výrobcem střední a velkorážové munice v Evropě a zároveň největším světovým výrobcem malorážové munice podle tržeb, s tržním podílem 35 %, respektive 13 %. Do budoucna očekává poptávku v doplňování munice v Evropě, podle skupiny jsou aktuálně stavy například dělostřelecké munice ráže 155 mm na přibližně desetině standardu NATO.
Ke konci loňského září firma evidovala potvrzené zakázky za 14 miliard eur, přičemž celkový objem, včetně rozjednaných kontraktů, oceňuje na 32 miliard eur. Dlouhodobě pak CSG cílí na výplatu dividend ve výši 30-40 procent čistého zisku. Ke konci září 2025 firma vykázala tržby 4,5 miliardy eur a provozní marži EBITDA 26,4 procent.