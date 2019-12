Akcie Monety sílí díky zprávám o akvizici Wüstenrotu | E15.cz

„Trhy vnímají akvizici příznivě. Vhodně doplní portfolio Monety,“ uvádí analytik J&T Banky Milan Lávička. Za růstem akcií ale stojí i další důvody. „Nebude potřeba externí financování a zároveň nedojde ke změně dividendové politiky, což je pro trhy dobrá zpráva,“ dodává Tomáš Pfeiler, portfolio manažer Cyrrus.

Moneta v pátek oznámila, že má exkluzivitu na jednání o převzetí Wüstenrotu, který představují stavební spořitelna a hypoteční banka. „Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů,“ komentoval transakci šéf Monety Tomáš Spurný s tím, že Moneta navrhne vyplatit dividendu za letošní rok podle původního plánu.

Moneta by převzetím Wüstenrotu posílila v hypotečních úvěrech, kde v současnosti není příliš silná. „Přidání hypotečního byznysu Wüstenrot by Monetu posunulo na páté místo na českém trhu,“ upozorňuje analytik skupiny Erste Thomas Unger. Samotná Moneta očekává, že podíl na trhu hypotečních úvěrů by se akvizicí zvýšil ze tří na šest procent.

Zaplacená cena by navíc nemusela být vysoká. „Adekvátní částka je až šest miliard korun,“ říká Pfeiler. Podobný názor má šéf Patria Corporate Finance Marek Rehberger: „Tržní průměr za evropský bankovní trh vykazuje hodnoty valuací kolem až 12násobku čistého zisku a na úrovni hodnoty vlastního kapitálu.“ Cena by se tak podle něj pohybovala kolem pěti miliard korun. Ocenění bank na českém trhu se však pohybovalo podle Rehbergera i na 1,6násobku kapitálu, což by pak ocenilo Wüstenrot na více než osm miliard.

Moneta nebyla jediným zájemcem. Podle informací deníku E15 z bankovních kruhů měla být mezi uchazeči o aktiva Wüstenrotu rovněž UniCredit Bank a Česká spořitelna.