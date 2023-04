Akcie prodejce tenisek Footshop míří na pražskou burzu | e15.cz

Internetový prodejce obuvi Footshop má namířeno na pražskou burzu. Učiní tak prostřednictvím spojení se speciálním investičním vehiklem Wood SPAC One, který loni založila významná česká finanční a investiční skupina Wood & Co. Ten má na odkoupení až 49procentního podílu připravených až 540 milionů korun.

Dohoda ještě podléhá souhlasu akcionářů Wood SPAC One. Pokud bude transakce schválena, dojde k akvizici podílu ve Footshopu a následně k fúzi obou podniků, čímž se akcie Footshopu stanou veřejně obchodované na pražské burze. Vehikl Wood SPAC One vznikl loni na jaře a od loňského května mohou jeho akcie investoři nakupovat a prodávat na burze.

Na výkup části podílů stávajících společníků Footshopu půjde 206 milionů korun. A 214 až 317 milionů korun půjde na nákup nových akcií, tedy navýšení kapitálu firmy. Částka se bude odvíjet od rozhodnutí současných akcionářů vehiklu Wood SPAC One. Ti mají totiž právo před uzavřením transakce své peníze stáhnout.

Nyní běží 30denní lhůta, aby se akcionáři SPAC s podmínkami transakce seznámili. Poté se uskuteční valná hromada. V případě, že podílníci obchod schválí, dojde ke sloučení s firmou Footshop v červnu.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít zajímavý subjekt v kratší lhůtě a už po roce můžeme investorům představit společnost Footshop, která má velmi dobrý rozvojový a investiční potenciál. Navrhovaná transakce splňuje všechna investiční kritéria stanovená v prospektu SPAC, další krok je nyní na investorech,“ říká Oliver Polyák, manažer oddělení investičního bankovnictví společnosti Wood & Company. Polyak je zároveň členem představenstva Wood SPAC One.

„Pro Footshop je tato událost skvělou příležitostí, jak dále upevňovat svou pozici v regionu a naplňovat své vize,“ uvádí šéf společnosti Footshop Peter Hajduček.

Tržby společnosti Footshop, která vlastní také kamenné prodejny, loni přesáhly jednu miliardu korun, z čehož 70 procent tržeb je generováno mimo Česko. Provozní zisk EBITDA byl loni přibližně 20 milionů korun. Čistý zisk je však zatím záporný, firma to zdůvodňuje investicemi do expanze.

SPAC je zkratka pro special purpose acquisition company. Na západních burzách, zejména pak v USA, jde o obvyklý investiční nástroj. Naopak ve střední a východní Evropě je Wood SPAC One vůbec první.

SPAC napřed uskuteční primární veřejnou nabídku svých akcií a následně hledá firmu (která dosud není na burze), do níž by vybrané peníze investoval. Na to má obvykle lhůtu dva roky. Protože SPAC nemá kromě zainvestování kapitálu žádný jiný předmět podnikání, používá se pro tento subjekt někdy termín „prázdná schránka“.

Footshop je evropský maloobchodní prodejce prémiové streetwearové obuvi a oblečení, který byl založen v roce 2012 v Praze Peterem Hajdučkem. Společnost prodává produkty online především v Evropě, její e-shop je ale dostupný celosvětově.

Footshop zároveň provozuje tři prémiové kamenné obchody v evropských hlavních městech – Praze, Budapešti a Bukurešti. Díky svému zaměření na mladou streetwearovou komunitu se společnost stala partnerem světových značek jako Adidas, Nike, Converse či Vans pro distribuci jejich prémiových řad obuvi i oblečení.

V roce 2021 Footshop koupil svého hlavního konkurenta v České republice, společnost Queens, pod jejíž značkou nadále provozuje e-shop. Stávajícími podílníky Footshopu jsou zakladatel a generální ředitel Peter Hajduček, andělský investor Marcel Vargaeštók, přední český venture kapitálový fond Kaya a investiční platforma Crowdberry.