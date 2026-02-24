Vávra už nebude vyvíjet novou hru pro Warhorse Studios. Přechází na jiný projekt
- Daniel Vávra už není kreativním ředitelem Warhorse Studios, nově se soustředí na přípravu hraného filmu Kingdom Come a pracuje na scénáři.
- Studio chce značku posouvat mimo hry, po komiksech, koncertech a turismu je film dalším krokem.
- Série Kingdom Come patří k nejúspěšnějším českým hrám, prodala miliony kopií a výrazně zvýšila zájem o české lokace.
Videoherní studio Warhorse Studios provedlo změny ve vedení. Jeden z jeho spoluzakladatelů a tvůrce hry Kingdom Come: Deliverance Daniel Vávra už nebude nadále kreativním ředitelem, ale dostal jiný úkol. „Dan má novou roli. Tou je tvorba filmu Kingdom Come,“ řekl pro CzechCrunch, který na informaci upozornil, šéf studia Martin Frývaldský.
Herní hit se má přetavit do podoby hraného filmu, Vávra pracuje na jeho scénáři. „Už nějaký čas značku Kingdom Come posouváme od videoher dál. Zatím jsme u komiksů, koncertů a turismu, ale nejvíc nás lákal film. Proto s Danem pracujeme na tom, abychom vstoupili na obrazovky nebo filmové plátno. Existuje i scénář v pracovní verzi,“ prozradil Frývaldský.
Nejúspěšnější herní titul posledních let
První díl hry Kingdom Come: Deliverance, který se začal prodávat v únoru 2018, je nejúspěšnějším českým titulem posledních let, ve světě se jej prodalo přes deset milionů kopií. Milionovou hranici přitom překonala týden po vydání, na dva miliony kopií se dostala po roce. Hra, která se odehrává v Čechách v době panování krále Václava IV., vznikla ve studiu Warhorse zmíněného vývojáře Daniela Vávry, který stál i za vznikem podobně úspěšné herní série Mafia.
Podobné úspěchy slaví také pokračování, které se podobně jako první díl odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v pokračování objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí, v prvním díle bylo možné prozkoumat tehdejší Posázaví s městy Sázava, Rataje nad Sázavou nebo Stříbrná Skalice. Oběma regionům přineslo vydání her výrazný nárůst zájmu turistů.
Loni v listopadu vývojářské studio Warhorse oznámilo, že od vydání pokračování Kingdom Come na začátku února prodalo čtyři miliony kopií. Krátce předtím také vydalo třetí a poslední rozšíření, kterým by se příběh měl zcela uzavřít. Na rozdíl od prvního dílu dostalo pokračování hned od začátku oficiální český dabing, nabízí také nové zbraně a otevřený svět zhruba dvojnásobné velikosti.
Hlavním tvůrcem obou dílů hry z českého středověku je Vávra. „Pro nás v Česku je zasazení hry do českých reálií srdcová záležitost, ale z globálního pohledu konkrétní lokace nehraje zas tak výraznou roli. Podstatná je atraktivita příběhu a Dan Vávra je velký vypravěč. Ukázal to v Mafii, dokázal to v prvním dílu Kingdom Come: Deliverance a u pokračování to udělal znovu. Kvalitní příběh je univerzální,“ řekl předloni Hospodářským novinám šéf Warhorse Martin Frývaldský.
Během uplynulého roku se KCD II dostalo ocenění nejen od hráčů, kteří ji ve velkém množství kupují. Už dva měsíce po vydání ji hráči v anketě Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) označili za sedmou nejvlivnější videohru na světě. Koncem roku pak byla mezi hrami nominovanými v prestižní anketě The Game Awards, a to jak na hlavní cenu Hra roku, tak v kategoriích příběh a nejlepší RPG hra. Vyšla ovšem naprázdno.
O úspěchu Kingdom Come: Deliverance II se ve svém novoročním projevu zmínil také prezident Petr Pavel. „Česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem,“ zmínil KCD II Pavel titul v části projevu, který věnoval českých úspěchům a talentům. Důkazem popularity hry je například i nárůst návštěvnosti hradu Trosky, kam loni přišlo na 120 000 lidí, meziročně o třetinu více. Za nárůstem stáli fanoušci KCD II, ve které hraje tato dominanta Českého ráje významnou roli.
Obě pokračování Kingdom Come: Deliverance se řadí mezi nejdražší české hry. Celkové náklady na vývoj prvního dílu se podle producentů pohybovaly kolem 400 milionů korun. Zhruba 1,1 milionu liber (podle dobového kursu 31,5 milionu korun) tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu. Část peněz poskytl finančník a podnikatel Zdeněk Bakala. Náklady na druhý díl dostupných údajů dosáhly miliardy korun (kterou utržila hned první den po vydání).
Hlavním ideovým tvůrcem KCD je nyní bývalý kreativní ředitel studia Warhorse Daniel Vávra (50). Před lety řídil první dva díly videoherní série Mafia (vyšly v letech 2002 a 2010), v roce 2011 pak spoluzaložil Warhorse Studios. Rodák z Rychnova nad Kněžnou se od mládí zajímal o informační technologie, kreslil komiksy a fotografoval. Vystudoval Střední uměleckou školu v Turnově a kariéru začal jako grafik.
Jeho prvním projektem byla hra Hidden & Dangerous, po které následovala hra Mafia: The City of Lost Heaven. Podílel se na ní jako hlavní designér, scenárista a režisér. V pražské firmě Illusion Softworks spolupracoval kromě Mafie i na hře Wings of War, která byla vydána v roce 2004, jeho poslední hra pro Illusion Softworks je Mafia II, v roce 2009 - poté, co firmu koupili Američané - ze společnosti odešel.
Vávra je aktivní na sociálních sítích, píše pro herní magazíny, působil jako youtuber a v internetové televizi moderoval podcast. Stál také u zrodu Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), o které ministerstvo vnitra v minulosti uvedlo, že používá některé problematické postupy, jako je šíření dezinformací či konspirační uvažování. SOSP s tím ale nesouhlasí.