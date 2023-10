Firma ze skupiny PPF SCTbio na pařížskou burzu nejde | e15.cz

Měl to být obchod, díky kterému se biotechnologická společnost SCT Cell Manufacturing (SCTbio) ze skupiny PPF měla stát součástí uskupení obchodovaného na pařížské burze. Transakce oceňující aktiva SCTbio na téměř 20 milionů eur, zhruba 480 milionů korun, však doplatila na nepříznivou situaci na finančních trzích.

„EureKING, první evropská speciální akviziční společnost zaměřená na biotechnologickou výrobu, oznamuje, že nedokončí navržené spojení s firmou Skyepharma Production SAS a navrženou akvizici firmy SCT Cell Manufacturing,“ uvedli zástupci společnosti eureKING v tiskové zprávě.

SCTbio, jak zní zkrácený název, je servisní a logistická organizace nabízející kompletní služby související s výrobou buněčných terapií a virových vektorů. Takový typ firem se označuje jako CDMO – Contract Development Manufacturing Organization. Firma SCTbio vznikla v roce 2021 po vyčlenění ze známější sesterské společnosti Sotio, která vyvíjí inovativní přípravky zaměřené na léčbu nádorových onemocnění.

„Transakce se společností eureKING je pro nás zásadním milníkem. Zaujala nás odbornost a skvělé výsledky kolegů z firem eureKING a Skyepharma při budování a rozvíjení výrobních organizací v oboru biotechnologií, tzv. CDMO,“ řekl v srpnu, kdy byla zamýšlená transakce oznámena, generální ředitel společnosti SCTbio Luděk Sojka.

Důvodem, proč z obchodu nakonec sešlo, je, že investoři vybrali ze společnosti eureKING, což je takzvaná special purpose acquistion company (SPAC), většinu peněz. Na to mají z podstaty toho, jak takové akviziční firmy v Evropě i USA fungují, nárok. Ostatně ze stejného důvodu loni sešlo ze vstupu sázkové a loterijní skupiny Allwyn Karla Komárka na newyorskou burzu.

Společnosti eureKING tak najednou chybělo 36 až 38 milionů eur, které se následně nepodařilo sehnat. Důvodem je nepříznivá situace na finančních trzích, zejména kvůli růstu úrokových sazeb v USA. Burzovní investoři jsou tak v posledních týdnech opatrnější, což doléhá i na ceny akcií. Například německá strojírenská firma Renk, která dodává převodovky do tanků, kvůli tomu na začátku října odložila vstup na frankfurtskou burzu.

Zakladatelé akviziční firmy eureKING – například bývalý generální ředitel výrobce zařízení pro zdravotnické účely Panasonic Healthcare Michael Kloss či někdejší CEO farmaceutické společnosti Sanofi Gérard Le Fur – se v posledních týdnech intenzivně snažili nové peníze sehnat a také změnit podmínky spojení s firmami Skyepharma a SCTbio. Neuspěli však.

V rámci připravované transakce měla být aktiva společnosti SCTbio oceněna na přibližně 19,5 milionu eur. Firma eureKING by tato aktiva získala za peněžní úhradu ve výši 13,08 milionu eur, odpovídající 67 procentům hodnoty společnosti. Skupina PPF následně měla získat akciový podíl ve společnosti eureKING odpovídající 33 procentům hodnoty společnosti SCTbio. Po dokončení transakce by firma SCTbio byla plně ve vlastnictví společnosti eureKING.

Souběžně se získáním aktiv SCTbio měl SPAC realizovat ještě jednu transakci. Tou měla být akvizice společnosti Skyepharma Production SAS, což je firma specializující se na výrobu biologických přípravků. Tento obchod byl původně předjednán již v květnu letošního roku.

SPAC je zkratka pro special purpose acquisition company. Na západních burzách, zejména pak v USA, jde o obvyklý investiční nástroj. Ve střední a východní Evropě byl takovou vůbec první akviziční firmou Wood SPAC One od finanční skupiny Wood & Co. Tento SPAC se letos v létě spojil na pražské burze s prodejcem tenisek Footshop.

V případě SPAC je postup takový, že zakladatelé napřed uskuteční primární veřejnou nabídku akcií a následně hledají firmu (která dosud není na burze), do níž by vybrané peníze investovali. Na to má SPAC obvykle lhůtu dva roky. Protože SPAC nemá kromě zainvestování kapitálu žádný jiný předmět podnikání, používá se pro tento investiční vehikl někdy termín „prázdná schránka“.