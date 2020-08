Bitcoin i zlato ztrácí, široký index S and P 500 roste | E15.cz

Pokud by index S&P 500 překonal dosavadní rekord, představovalo by to jeho nejrychlejší zotavení na nová maxima v historii, píše webová mutace amerického listu Barrons. V průměru trvá návrat k novému rekordu 1542 obchodovaných dnů, nyní by se to mohlo podařit už za 121 dní.

Dosud nejvyšší hodnotu index zaznamenal v polovině února, kdy dosahoval 3393 bodů. Od té doby akcie zažily prudký sešup až na březnovou nejnižší úroveň 2237 bodů. Následně však vláda dala jasně najevo, že bude ekonomiku podporovat a spolu s centrální bankou podnikům naordinovala obří finanční injekci.

Podnikatelská aktivita a zaměstnanost sice předkrizových úrovní nedosahují, investoři přesto sázejí na růst. Důvodem jsou jednak nadejě na schválení druhého podpůrného balíčku pro americkou ekonomiku, jednak pozitivní vývoj počtu hospitalizovaných s COVID-19 ve Spojených státech. Optimismus investorům přiživují i kvartální výsledky firem, které jsou lepší, než se očekávalo. Zajímavostí je také skutečnost, že index už je v zisku i oproti začátku roku, a to o 3,9 procenta.

Dosud nejkratší rekordní zotavení trvalo indexu S&P 500 310 dnů, a to v rozmezí od února 1966 do května 1967. Vyplývá to z dat analytického týmu Dow Jones Market Data, který do délky zotavení počítá období mezi dvěma rekordy, které jsou výsledkem dvou odlišných cyklů.

Rychlý růst hodnoty indexu je tažený zejména technologickými giganty. Podíl deseti největších firem indexu S&P 500 je totiž zároveň nejvyšší za posledních 40 let. Firmy jako Apple, Facebook, Amazon, Microsoft nebo například Alphabet se k poslednímu červencovému dni na tržní kapitalizaci celého indexu podílely 29 procenty. Ještě v březnu to bylo o čtyři procentní body méně.

Nejlépe je na tom Apple, který svůj koláč zvýšil na 6,5 procenta celého indexu. Podobně jsou na tom Microsoft a Amazon, jejichž podíl dosahuje 5,8 procenta. Růst cen těchto akcií je hnán důvěrou investorů, kteří na technologické firmy vsadili už na začátku pandemie, aby si tím ochránili své úspory. Giganti navíc ve druhém čtvrtletí překonali i prognózy hospodářských výsledků.