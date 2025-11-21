Americké akcie jsou pod tlakem, jedna historická statistika jim ale hraje do karet
- Napětí kolem přehřátých valuací a obav z AI bubliny stahuje americké trhy dolů, a to i přes mimořádně silné výsledky Nvidie.
- Historicky se americkým akciím dařilo, když Fed snižoval sazby na tržních maximech – od roku 1990 byly všechny takové případy do roka v plusu, v průměru o 12 procent.
- Statistika zůstává příznivá i před rokem 1990, kdy trh obvykle rostl ještě výrazněji, byť vyšší současné valuace mohou budoucí výkonnost brzdit.
V posledních dnech se na amerických akciových trzích negativně projevuje nejistota ohledně vysokých valuací v kombinaci s obavou z možné AI bubliny. Ty se nepodařilo rozptýlit ani Nvidii, která reportovala velmi silné výsledky, když jí v minulém kvartále vzrostly tržby přes 60 procent a firma dokázala zvýšit i hrubou marži. Trh na to nejprve reagoval pozitivně, nicméně v rámci jedné seance došlo k nezvykle prudkému obratu a index S&P 500 po růstu o téměř dvě procenta nakonec uzavřel o více než 1,5 procenta níže.
Pojďme se ale nyní zaměřit na vývoj akcií v situacích, když Fed snižuje sazby. Konkrétně na případy, když americká centrální banka sníží sazby ve chvíli, kdy jsou americké akcie měřeno indexem S&P 500 na svém historickém maximu (nebo maximálně do jednoho procenta pod ním).
Precedenty by byly
K takové situaci došlo v tomto roce prozatím dvakrát, konkrétně v září a říjnu. Historicky taková situace byla pro americké akcie výrazně pozitivní. Od roku 1990 došlo ke snížení amerických sazeb ve chvíli, když byl akciový trh na maximech celkem devětkrát, a ve sto procentech případů byl výnos S&P 500 v následujícím roce kladný, v průměru index rostl o 12 procent.
Poslední takový případ nastal začátkem listopadu tohoto roku (ke snížení sazeb došlo před rokem) a index za těchto dvanáct měsíců přidal přes 12 procent. Velmi podobný obrázek bychom dostali i pro období před rokem 1990, kde je ovšem problém s přesností dat o tom, kdy přesně ke snížení sazeb došlo. Nicméně podle přibližných výpočtů rostl před rokem 1990 akciový index při takové příležitosti v naprosté většině případů, v průměru dokonce asi o polovinu více než od roku 1990 do současnosti.
Ačkoliv všichni víme, že minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a aktuální vyšší tržní valuace nehrají pozitivnímu vývoji příliš do karet, je dobré mít tuto statistiku na vědomí.