Americké akcie překonaly svá maxima, investoři čekají snižování sazeb | E15.cz

Na svá maxima vystoupal i index technologických akcií Nasdaq, který po začátku obchodování vzrostl o procento. Server CNBC tento vývoj dává do souvislosti se slovy šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Ten naznačil, že základní úrok ve Spojených státech by se mohl brzy snížit. Výhled americké ekonomiky podle něj nadále ohrožuje napětí v obchodních vztazích a také útlum globální ekonomiky. Powell to uvedl v textu dokumentu, který je určen pro jeho slyšení v Kongresu.

Powell v textu uvádí, že Fed bude na hrozby „přiměřeně reagovat“, aby udržel hospodářský růst. Ten v USA trvá nepřetržitě už deset let.

Šéf Fedu ve zprávě zmiňuje, že další růst americké ekonomiky ohrožují rizika, jako je pokračující nízká inflace, slabší růst jiných velkých ekonomik a pokles firemních investic.

Powell dnes zahajuje dvoudenní slyšení v Kongresu, které je věnováno zejména měnové politice a které šéf Fedu absolvuje každého půl roku.