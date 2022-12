Šéf krypto burzy FTX Sam Bankman-Fried byl zadržen na Bahamách | E15.cz

Bahamská policie v pondělí večer zatkla Sama Bankmana-Frieda, zakladatele padlé kryptoměnové burzy FTX, uvedl newyorský federální prokurátor Damian Williamse. Další informace ohledně jeho stíhání budou teprve zveřejněny. V úterý by mělo proběhnout soudní řízení v hlavním městě karibské země, píše BBC .

Policie uvedla, že Bankman-Fried byl zatčen za „finanční podvody“, které jsou proti zákonům v USA a na Bahamách. Byl tak zdržen na základě obžaloby na žádost vlády Spojených států. Minulý měsíc krypto burza FTX vyhlásila bankrot, uživatelé se tak nemohli dostat ke svým penězům.

Podle soudního spisu z minulého měsíce dlužila FTX svým 50 největším věřitelům téměř 3,1 miliardy dolarů (přes 70 miliard korun). Není jasné kolik peněz nakonec uživatelé dostanou zpět, podle odborníků to ale bude nejspíš jen zlomek toho, co do FTX vložili.

„Bankman-Fried bude držen ve vazbě v souladu s naším zákonem o vydávání,“ uvedl v prohlášení generální prokurátor země. Kroky mají v plánu podniknout i regulátoři burzy Wall-Street.

Riziko úprku

„To, že obvinili Bankmana-Frieda tak brzy, i když nemuseli, mi říká, že mají neuvěřitelně silné důkazy,“ řekl pro Bloomberg Gene Rossi, bývalý federální žalobce. Rossi dodal, že žalobci jsou pravděpodobně znepokojeni, že by Bankman-Fried mohl uprchnout někam, kde na něj zákony nedosáhnou.

Třicetiletý Bankman-Fried je držen na policejní stanici v hlavním městě Baham. Zařízení je asi 13 mil od luxusní čtvrtě Albany Bahamy, kde sám Bankman-Fried žije. V rozhovorech pro média už dříve uznal, že udělal spoustu chyb.

Ve svých poznámkách pro své slyšení, které získal Bloomberg, píše „Chtěl bych začít tím, že formálně pod přísahou prohlásím: Podělal jsem to.“

Burza FTX umožňovala zákazníkům obchodovat peníze za kryptoměny, jako je například bitcoin. Bankman-Fried byl dokonce považován za mladou verzi legendárního amerického investora Warrena Buffetta a ještě koncem října měl čisté jmění odhadované na více než 15 miliard dolarů.