Londýn přišel o pozici největšího akciového trhu Evropy | E15.cz

Největší akciovou burzou v Evropě se po brexitu stal Amsterodam, který tak předstihl dosud kralující Londýn. V lednu se na různých nizozemských obchodních platformách denně zobchodovaly akcie v průměru za 9,2 miliardy eur (237 miliard korun), což je ve srovnání s prosincem více než čtyřnásobek. S odvoláním na údaje společnosti CBOE Europe to napsal britský deník Financial Times .

Do Amsterodamu se přesunula více než polovina obchodů z britského hlavního města. EU chce snížit závislost finančních služeb na londýnské City a více obchodů s eurovými aktivy přesunout do Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Amsterodamu a dalších finančních center v unii. V Londýně v lednu vyměnily majitele akcie za 8,6 miliardy eur.

Změny vyvolal zákaz, který byl uvalen na finanční instituce z EU obchodující v Londýně, protože Brusel neuznal britské burzy a obchodní platformy jako rovnocenné z hlediska dohledu, jako mají burzy a platformy na území unie. Banky v EU musejí od 4. ledna s akciemi v eurech obchodovat uvnitř unie.

Mírný nárůst obchodů zaznamenala minulý měsíc i Paříž, Frankfurt a Milán. Londýn na krok EU zareagoval tak, že zrušil zákaz obchodování s akciemi švýcarských firem, jako je Nestlé a Roche. S těmi se teď nesmí obchodovat v unii.

Podle analytiků by se obchod s evropskými akciemi mohl do Británie vrátit. Brusel a Londýn o finančních službách vyjednávají a v březnu by měly podepsat předběžnou dohodu. Londýnská City ale podle FT už příliš nedoufá, že dohoda bude obsahovat doložku o rovnocennosti finančních služeb.

To naznačil i hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier, který varoval finanční instituce před obcházením nových pravidel po brexitu. Zdůraznil také, že EU od Británie před rozhodnutím o rovnocennosti finančních služeb potřebuje další vyjasnění.