Britské exportéry drtí brexit, žádají vládu o pomoc | E15.cz

Lidé z odvětví, včetně legendární modelky Twiggy či návrhářky Katherine Hamnettové, si stěžují, že je při vyjednávání nikdo nebral v potaz. Podotýkají, že dohodu Londýna s Evropskou unií měsíce blokoval rybolov, který představuje jen malý příspěvek k hrubému domácímu produktu a zaměstnanosti Spojeného království.

„Rybolov přispívá britské ekonomice stejně jako v rámci módního a textilního průmyslu východní Londýn,“ píšou mimo jiné v dopise s tím, že jejich obor má hodnotu 35 miliard liber, zhruba 1031 miliard korun, a poskytuje práci milionu lidí.

Modelka Yasmin Le Bonová vysvětluje, že klíčovou pro její práci je možnost rychlého přesunu z místa na místo. „Pracovní místa se potvrzují doslova v poslední minutě,“ citovala ji BBC. Na ztížené pořádání turné po Evropě si v poslední době stěžují i britští hudebníci, cestování občanům třetích zemí navíc komplikuje koronavirus.

Nejde však jen o pracovní přesuny. Hamnettová varovala, že pokud do konce února nebudou přehodnoceny celní povinnosti včetně platby DPH u zboží posílaného do Evropské unie, britské značky zkrachují. Fatálních dopadů brexitu se obává také Isabel Ettedguiová, šéfka tradiční značky Connolly zaměřené na kašmír a kůži, která vyrábí ve Španělsku.

Na obdobné potíže narážejí i byznysmeni z jiných odvětví. Web Politico uvedl, že řidič kamionu, který převážel v lednu zboží přes Irské moře ze Spojeného království do Irska, musel předložit v průměru 43 dokumentů. V prvním měsíci roku přitom připlulo na trajektech z Británie do Irska poloviční množství nákladních aut v porovnání se stejným obdobím loňska. Naproti tomu přesun zboží mezi republikou a Francií se zdvojnásobil.

Britským přístavům se začínají vyhýbat i trajektové linky. Společnost Stena Line nedávno oznámila, že její nová velká loď popluje z irského Rosslare přímo do francouzského Cherbourgu místo do Walesu.

Velké byznysové asociace už minulý týden apelovaly na vládu, aby exportérům pomohla. Mnoho kamionů se podle nich zbytečně vrací zpátky prázdných, protože si řidiči nedokážou zajistit všechny potřebné deklarace.

Vývozci mořských ryb a plodů zdůrazňují, že u nich hraje rychlost zásadní roli a zpoždění kvůli byrokracii mohou jejich podnikání zlikvidovat. Britská vláda připouští, že v důsledku velkých změn vznikly problémy, které by mohly ještě narůstat se zvýšením objemu přepravovaného zboží a vypršením některých přechodných lhůt.

Úřady podle médií doporučují firmám, aby se na kontinentu nějak usadily, a tím se vyhnuly postbrexitovým potížím. BBC to řekl kupříkladu zástupce Cheshire Cheese Company, která loni doručila do společenství sýry v hodnotě 180 tisíc liber.

Nyní se jí to ale v důsledku potřeby veterinárních certifikátů nevyplácí. Spoluzakladatel firmy Simon Spurrell prý dostal radu, aby ve Francii našel místo, kde se budou balit dárkové boxy s jeho produkty pro drobné zákazníky.

Zastánce odchodu Británie z unie tak možná paradoxně zruší plán na stavbu nového domácího skladu, který by zaměstnal dvě desítky lidí, a místo toho zaměstná Francouze a bude platit daně unii.

„Opustil jsem EU jako občan Spojeného království, ale nyní mi navrhují, abych svou firmu znovu připojil k EU? Tak k čemu brexit byl?“ tázal se Spurrell. List The Guardian varoval, že alespoň část byznysu by mohly přesunout na kontinent stovky firem. Zajímají se zejména o Nizozemsko a Belgii.

Magazín Foreign Policy poznamenal, že i londýnská vláda zatím těžko hledá pozitiva odchodu. „Popravdě řečeno, bylo by docela obtížné poukázat na něco konkrétního, co by se dalo označit za okamžitý přínos brexitu. Takže bohudík za tu věc s vakcínou,“ citoval nejmenovaný zdroj z kabinetu.