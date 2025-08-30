Warren Buffett slaví 95. narozeniny. Připomeňte si, jak z churavé textilky udělal investiční kolos
Warren Buffett, známý jako „Věštec z Omahy“, kde se narodil přesně před 95 lety, je jednou z nejvýraznějších osobností světového byznysu a investic. Jeho kariérní cesta je příběhem neuvěřitelné houževnatosti, bystrého úsudku i schopnosti vidět příležitosti tam, kde je ostatní přehlížejí.
Buffett se narodil v roce 1930 v Omaze ve státě Nebraska. Už jako malý kluk projevoval obchodního ducha – prodával žvýkačky, Coca-Colu i noviny. Ve čtrnácti letech investoval do své první nemovitosti, kterou začal pronajímat farmářům. První akcie koupil už v jedenácti letech a rychle pochopil, že trpělivost je v investování klíčová. Vystudoval ekonomii nejprve na Wharton School, poté na Nebraské univerzitě a nakonec získal magisterský titul na Columbia Business School, kde ho ovlivnil slavný Benjamin Graham, zakladatel hodnotového investování. Po krátké zkušenosti na Wall Street se Buffett vrátil do Omahy, kde začal pracovat v rodinné makléřské firmě.
Ve 26 letech založil Buffett Partnership, investiční společnost, která se od konkurence odlišovala tím, že si Buffett účtoval provizi pouze ze zisku – a těch dosahoval téměř neustále. Do roku 1961 už jeho osobní jmění přesáhlo milion dolarů, což byla v tehdejší době ohromná suma.
Zásadní obrat: Berkshire Hathaway
V roce 1962 Buffett objevil akcie upadající textilky Berkshire Hathaway. Místo rychlého zisku v ní rozpoznal investiční potenciál a v roce 1965 převzal nad firmou kontrolu. Z textilky postupně vybudoval investiční společnost, která začala skupovat další firmy i akcie. Prvním velkým krokem bylo získání pojišťovny National Indemnity, která mu poskytla kapitál pro další investice. Buffettova strategie byla prostá, ale geniální: hledat podhodnocené firmy s dlouhodobým potenciálem, investovat do nich a držet je roky či desetiletí. Mezi jeho nejslavnější investice patří Coca-Cola, American Express, Apple nebo Wells Fargo. Právě díky těmto tahům se stala Berkshire Hathaway symbolem úspěšného dlouhodobého investování.
Buffettova pověst je postavena na přesnosti, transparentnosti a neochvějné etice. Nikdy nebyl spojován s žádným skandálem, s insider tradingem nebo s podvodem. Jeho výroční dopisy akcionářům Berkshire Hathaway jsou legendární a každoročně přitahují pozornost celého investičního světa. Přestože jeho jmění přesahuje 70 miliard dolarů, žije Buffett velmi skromně – stále bydlí v domě, který koupil v 50. letech, a je známý svou láskou k hamburgerům a Coca-Cole. Většinu svého majetku se rozhodl věnovat na charitu, je spoluzakladatelem miliardářské filantropické iniciativy The Giving Pledge.
Pod Buffettovým vedením se z Berkshire Hathaway stala investiční supervelmoc s akciemi, jejichž cena vystoupala na statisíce dolarů za kus. Společnost vlastní desítky firem napříč odvětvími a její valné hromady jsou každoročním svátkem investorů z celého světa. Buffettův příběh je důkazem, že zdravý rozum, disciplína a dlouhodobý pohled na věc mohou přinést výsledky, o kterých se většině lidí jen zdá. Jeho odkaz bude inspirovat investory i podnikatele ještě mnoho let.