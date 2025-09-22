Buffett po sedmnácti letech opouští akcie BYD, vydělal na nich dvacetinásobek
Známý investor Warren Buffett, který nedávno oslavil 95. narozeniny, uzavřel jednu úspěšnou investiční éru. Jeho společnost Berkshire Hathaway nyní zcela ukončila investice do jedné z nejznámějších čínských automobilek BYD, informuje CNBC. Podíl držených akcií tak po sedmnácti letech klesl na nulu. Buffettova firma na výrobci automobilů rozhodně neprodělala – hodnota jejího podílu se za tu dobu zvýšila více než dvacetinásobně.
Podle finančního výkazu z konce března má investice do BYD v účetnictví společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffetta hodnotu nula dolarů. Ještě na konci roku 2024 přitom firma držela akcie v hodnotě 415 milionů dolarů (9,67 miliardy korun). Buffettova společnost začala investovat do automobilky se sídlem v Šen-čenu už v roce 2008, kdy za 230 milionů dolarů (5,36 miliardy korun) nakoupila zhruba 225 milionů akcií, což tehdy odpovídalo desetiprocentnímu podílu.
Buffettova Berkshire začala akcie BYD prodávat v roce 2022, kdy jejich cena oproti původní investici vzrostla více než dvacetinásobně. Do června loňského roku prodala téměř 76 procent svého podílu a snížila tak vlastnictví na méně než pět procent.
Buffett nikdy přesně nevysvětlil, proč k prodejům přistoupil. V roce 2023 pouze řekl stanici CNBC, že BYD je „mimořádná společnost“ řízená „mimořádnou osobou“, ale že očekává „lepší investiční příležitosti, které mu budou více vyhovovat“.
Ve stejné době Berkshire odprodala téměř celý podíl v Taiwan Semiconductor. Šlo o investici v hodnotě zhruba čtyř miliard dolarů, přičemž akcie držela jen několik měsíců. Buffett tehdy uvedl, že „přehodnotil“ geopolitické riziko spojené s nároky Pekingu na Tchaj-wan. „Je to nebezpečný svět,“ poznamenal.
BYD děkuje za spolupráci
Li Yunfei, marketingový ředitel BYD, v příspěvku na svém oficiálním účtu Weibo poděkoval Berkshire za „investice, pomoc a spolupráci v uplynulých 17 letech“. Samotný prodej podílu komentoval jako běžný obchod.
Tento největší konkurent Tesly zaznamenal poprvé za tři a půl roku pokles čtvrtletního zisku, protože jeho expanze narazila na překážku v podobě vládní kampaně proti cenovým válkám na čínském trhu.
Domácí prodej BYD, který tvoří téměř 80 procent jeho globálních dodávek, v srpnu poklesl již čtvrtý měsíc v řadě. Společnost snížila roční prodejní cíl až o 16 procent na 4,6 milionu vozidel, informovala agentura Reuters.
