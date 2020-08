Inflace přestane centrálním bankéřům vadit. Očekávají to trhy | E15.cz

Fed by v rámci nové politiky podle agentury Bloomberg nepovažoval za problém, kdyby růst cen krátkodobě překonal dvouprocentní inflační cíl. Klíčovým ukazatelem by nově bylo zprůměrované tempo zvyšování cen. „Nepřekvapilo by mě proto, kdyby se úrokové sazby pohybovaly kolem nuly i za pět let,“ sdělil agentuře Bloomberg harvardský profesor Jason Furman.

„Domnívám se, že Powell zdůrazní, jak se proměnil svět. Nacházíme se v nové éře,“ míní podle CNBC globální investiční ředitel společnosti BlackRock Rick Rieder. Stále více se podle něho prosazují trendy, které ve výsledku působí protiinflačně. Rieder zmiňuje rozvoj elektromobility, jež umazává poptávku po ropě. Cenový růst této suroviny přitom patří mezi motory inflace.

„Powell pravděpodobně naznačí, jak se vyvíjí konsenzus na nové politice Fedu, ale podrobnosti si nechá až na září po zasedání amerických centrálních bankéřů,“ dodává ekonom Kolumbijské univerzity Michael Woodford.

Ukazatel inflace v USA dlouhodobě zůstává pod dvouprocentním cílem Fedu. I přesto se ale řada investorů snaží proti růstu cen pojistit nákupem zlata, bitcoinů, nebo dokonce whisky, připomíná Bloomberg.

„Pokud by inflace dosahovala tří procent, těžko se sice můžeme bavit o hyperinflaci, ale vaše jmění by ztratilo polovinu hodnoty za méně než 25 let,“ tvrdí investiční ředitel londýnské společnosti Aviva Investors Nikhil Chandra.