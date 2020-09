Česká zbrojovka si jde na burzu až pro čtyři miliardy. Byznys ale může odradit velké hráče | E15.cz

Získané peníze poslouží na rozvoj byznysu České zbrojovky ve Spojených státech. Firma nyní čeká na schválení svého záměru Českou národní bankou. Zbraně mohou být ovšem pro část investorů příliš těžkým soustem.

„Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí,” uvedl v regulatorní zprávě pro ČNB šéf České zbrojovky Lubomír Kovařík. Pro pražskou burzu by potenciálně šlo o největší emisi od jara roku 2016, kdy na tuzemský parket vstoupila Moneta Money Bank. Akcie České zbrojovky byly přijaty na pražskou burzu už prvního června, jejich příchod ale tehdy nebyl kvůli vrcholící pandemii spojen s nabídkou akcií. Záměr firmy se proto podle tehdejších informací deníku E15 nesetkal s dostatečným zájmem investorů.

„Jde jednoznačně o pozitivní krok pro pražskou burzu, domácí akciový trh i pro domácí investory. Důvodem je to, že na trh přijde zcela nový segment, který tu aktuálně není přítomný. Navíc se bude jednat o relativně velký vstup na hlavní trh burzy,” říká analytik J&T Banky Milan Vaníček. Z pohledu velikosti by emise patřila na pražské burze k těm menším. I v případě získání celé plánované sumy by emise byla například oproti Monetě zhruba čtvrtinová.

„Zbrojní sektor považujeme za perspektivní a věříme, že si akcie najdou cestu do portfolií tuzemských investorů,” domnívá se analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Zbrojní sektor může být ovšem pro některé z větších investorů problémem. „Spousta institucionálních investorů včetně Česka má nyní ve stanovách zákaz investování do zbraní, či hazardu, což může významně omezit poptávku po akciích z řad velkých hráčů,” uvádí pro deník E15 transakční poradce, který si nepřál být jmenován.

Akcie podle analytiků skončí především v portfoliích domácích hráčů. „Pro zahraniční bude zřejmě vzhledem k relativně nižšímu objemu méně viditelná,” dodává Vaníček. Česká zbrojovka rozšíří menu pražské burzy jen krátkodobě. Zatímco v letošním roce oznámily vstup na segment Start prozatím dvě firmy, hlavní trh čeká naopak odchody. “Během následujících měsíců pravděpodobně odejdou společnosti Pegas Nonwovens a CME,” připomíná portfolio manažer Consequ Martin Pavlík.

Česká zbrojovka oznámila vydání akcií po nepříliš vydařeném pololetí. Firmě totiž v letošním prvním pololetí propadl zisk oproti loňsku bezmála o čtvrtinu na 382 milionů korun. Výnosy i prodeje zbraní ale rostly. Důvodem poklesu zisku byl podle firmy nepříznivý vývoj směnného kurzu a tím i ztráty z finančních operací. Peníze získané z emise firma hodlá využít na byznysové investice v Americe, mezi ně patří výstavba výrobního a distribučního sídla v americkém Little Rocku, či dodávky zbraní pro americké bezpečnostní složky.

Akcie společnosti Česká zbrojovka se na pražské burze obchodovaly od poloviny 90. let minulého století do listopadu 2007. Na burze skončily po vytěsnění menšinových akcionářů hlavním vlastníkem, kterým byla pražská firma Eximat. S akciemi České zbrojovky se v posledních letech před jejich vyřazením na burze obchodovalo velmi zřídka.

Většina akcií uherskobrodské zbrojovky patří společnosti EHC CZUB, SE kontrolované René Holečkem.