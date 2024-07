Český dluh vynáší víc než akcie. Investoři ho berou útokem a stát se směje, ušetří na úrocích

Investoři začali o prázdninách naplno lačnit po českých státních dluhopisech. Už od června sílící zájem o domácí vládní dluh zesílil v červenci poté, co v Česku prakticky přestaly růst ceny a burziáni tak začali spekulovat na to, že Česká národní banka ještě masivněji uvolní svou politiku. To totiž dělá z bondů lukrativní investici. Zejména velcí hráči si zároveň na poslední chvíli snaží „zamknout“ relativně solidní výnos na dlouhá léta dopředu. Z apetitu investorů těží český stát. Ten si totiž může dovolit nabídnout za své dluhy podstatně menší úrok než ještě před pár měsíci. Jen za první prázdninový měsíc tak stát mohl na úrocích za nové půjčky ušetřit víc než desetinu.