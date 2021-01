Dolar je nejlevnější od května 2018 | E15.cz

Během panické reakce investorů na koronakrizi se dolar v březnu prodával za více než šestadvacet korun. Od té doby ale koruna vůči americké měně výrazně posílila. Část zisků je však dána vývojem ve světě. „Velká část posílení je způsobena globálním oslabením dolaru,“ uvádí Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Americký dolar oslabuje i vůči dalším světovým měnám. Podle ukazatele ICE U.S. Dollar Index oslabil vůči koši šesti hlavních měn o 6,7 procenta, což představuje první pokles od roku 2017. Zmíněný koš zahrnuje euro, japonský jen, britskou libru, kanadský dolar, švédskou korunu a švýcarský frank. Důvodem oslabení dolaru je podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy skutečnost, že americká centrální banka kvůli oživení ekonomiky tiskne dolary, a rovněž odliv investorů, kteří považují dolar za bezpečný přístav.

Euro je na nejvyšších úrovních vůči dolaru od jara 2018. „Japonský jen je nejsilnější oproti dolaru od roku 2016,“ dodává Kovanda s tím, že dolar stojí zhruba 103 jenů.

Silná koruna je výhodná pro tuzemské spotřebitele, protože tlumí přenos zdražování komodit do koncových cen, například pohonných hmot.

Začátkem listopadu se totiž barel ropy Brent prodával za méně než čtyřicet dolarů, ale nyní už stojí okolo 51 dolarů. Na to reagovaly růstem o desítky haléřů ceny pohonných hmot na českých benzinkách.

„Ceny pohonných hmot se odvíjejí od trhu v Rotterdamu, kde se obchoduje v dolarech. Kdyby koruna neposílila, zdražení by bylo vyšší,“ upozorňuje Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR. Kromě komodit však podle Sklenáře zlevňuje rovněž dovoz elektroniky a dalšího zboží, za něž se platí dolary.

Zlevnění spotřebičů se však čeští zákazníci zřejmě nedočkají. „Neočekáváme, že se oslabený dolar promítne do ceny zboží, protože mnohem výraznější vliv na cenu mají negativní důsledky pandemie, která se také podílela na narušení dodavatelského řetězce a výpadku výroby,“ říká mluvčí řetězce s elektronikou Datart Eva Kočicová s tím, že dodavatelé elektroniky zdražují.

Slabý dolar ale nepředstavuje jen výhody. „Bude zhoršovat pozici evropských exportérů. Trochu to tlumí oživení evropské ekonomiky,“ doplňuje Sklenář.

Americká měna by podle expertů měla oslabovat vůči euru i nadále, což pomůže také koruně. Ta by navíc podle Sklenáře mohla posílit vůči euru. Kurz české měny by se podle něj mohl letos dostat až na 20,50 koruny za dolar.