Drobný investor si při úpisu akcií CSG neškrtne. Velkému nakoupí Česká spořitelna, malý musí do Amsterdamu
- Čeští drobní investoři na akcie CSG ve fázi úpisu nedosáhnou.
- Pro domácí zájemce bude jedinou reálnou cestou nákup na burze v Amsterdamu.
- Emise je primárně cílena na velké zahraniční instituce a bonitní klienty globálních bankovních domů.
Chystaná nabídka akcií českého zbrojaře Czechoslovak Group se v první fázi, tedy v etapě samotného úpisu, zřejmě nedotkne tuzemských drobných investorů. Experti soudí, že plánovaný patnáctiprocentní balík akcií ve firmě upíší zahraniční klienti bank, které vedou zbrojaře na burzu. Domácím investorům tak při cestě za horkým zbožím zbyde jediné: nakoupit CSG až po začátku obchodování na amsterodamské burze. Ovšem s tím riskem, že akcie pořídí již podstatně dráže.
„Přímo k IPO se čeští investoři nedostanou. Upisuje se především institucionálním investorům a movitým klientům koordinátorů emise v zahraničí,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Transakci mají konkrétně organizovat primárně francouzská banka BNP Paribas, italská UniCredit a dvě americké banky JPMorgan a Jefferies. Expert zároveň očekává poměrně silný IPO efekt, tedy cenový skok akcie po vstupu na burzu.
Potvrzuje to i Česká spořitelna, která je jako jediná tuzemská banka takzvaným bookrunnerem emise, tedy s možností upsat akcie pro své klienty. „Nabídka je určena pouze pro institucionální investory, ne pro retail,“ zdůrazňuje mluvčí banky Filip Hrubý. Potenciální drobní zájemci tak musí nakoupit až po uvedení akcií na trh.
„Očekávám vysokou poptávku investorů po vstupu na trh, což může akcii už během prvního dne podstatně zdražit,“ dodává Tomčiak. Záležet bude ale na ocenění akcií. „Pokud bude diskont vůči velkým hráčům na trhu, může být efekt silný,“ soudí analytik J&T Banky Milan Vaníček.
Předběžná poptávka za 900 milionů eur
CSG už si ostatně v předvečer úpisu domluvilo velké kupce svých stávajících akcií, které vedle nově vydaných rovněž hodlá nabídnout ve svém IPO, když investoři Artisan Partners, BlackRock a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se zavázali koupit akcie za celkem 900 milionů eur.
„Myslím, že investoři z Česka nebudou mít jakkoliv preferenční postavení. Jde o tak velký úpis, že zmíněné banky včetně Erste budou jasně preferovat velká jména, tedy retailu obecně nabídnou jen malý díl a i tam bude podstatné krácení objednávek,“ soudí expert společnosti Capitalinked Radim Dohnal.
Duální listing v Praze?
Strnad už dříve zmiňoval pozdější takzvaný duální listing na pražské burze, ten ale případně přijde až později a primárně by jen zjednodušil techniku obchodování s akciemi CSG domácími investory. Mezitím bude akcie dostupná jen na amsterodamské burze.
Do té doby ale CSG čeká ještě několik zásadních kroků. Po středečním oznámení bude následovat vydání takzvaného prospektu, tedy detailního popisu společnosti včetně finančních detailů, a jeho schvalování regulátorem.
U koordinátorů emise už podle expertů probíhá takzvaná investiční roadshow. Management společnosti v jejím rámci představuje investorům IPO. Odhadem přitom bude roadshow trvat ještě do konce ledna. Následně investoři pošlou koordinátorům emise závazné objednávky do IPO. V této fázi by už měl být schválený prospekt k dispozici. Instituce mají své interní metody vyhodnocování projektů a jedním z bodů je i obdržení právně závazných dokumentů.
„Myslíme si, že na konci ledna nebo počátkem února by pak měl být ohlášen výsledek IPO, tedy objem prodaných kusů akcií a cena,“ předpokládá Tomčiak. Všichni účastníci IPO upíšou akcie na stejné ceně a pokud bude zájem vyšší než nabízené množství, tak se bude objednávka proporcionálně krátit. „Každé IPO má trochu jiný časový průběh, každopádně uvedení na burzu nastane v nejbližších měsících,“ dodává Tomčiak.
Loňská nabídka malým investorům
Už loni přitom Strnadova CSG přichystala tuzemským malým hráčům obrovskou porci dluhopisů s nízkou nominální hodnodnou na úrovni deseti tisíc korun. Zbrojař investorům loni v květnu nabídl desetimiliardový balík pětiletých papírů, a to pro příští „pětiletku“ s pevným ročním výnosem 5,75 procenta. To je přibližně dvojnásobek obvyklého výnosu na lepších spořicích účtech v tuzemsku, ač pochopitelně při vyšším riziku než v případně bankovní úložky. Právě oborový kontext a Strnadovo razítko měly převážit nad jinak spíše průměrným výnosem z investice.
Holding CSG podnikatele Michala Strnada ve středu oznámil, že prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat akcie za 750 milionů eur (zhruba 18 miliard korun). Peníze firma využije na další rozvoj. Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG - společnost CSG FIN - chystá prodat část akcií CSG, které vlastní.