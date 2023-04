Firmě Bezvavlasy svižně rostou tržby i zisk. Vzhůru míří na pražské burze i cena akcií | e15.cz

Tržby vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně o 52 procent na rekordních téměř 180 milionů korun. Provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) dosáhl 10,68 milionu korun, o 29 procent více než ve stejném období loni.

„V letošním roce čekáme výrazný růst, který by měl být tažen nejen dynamikou stávajících trhů, ale především vlivem nasazení nového e-shopu na Slovensku a v Maďarsku, kde vnímáme naši pozici jako hluboko pod svým potenciálem,“ řekl E15 Aleš Hudeček, předseda představenstva a jeden ze zakladatelů firmy.

K růstu tržeb přispěl mimo jiné vyšší objem objednávek na českém e-shopu, jehož novou verzi firma nasadila v červenci minulého roku. Na online příjmech se tuzemský trh podílel ze 74 procent. Kromě Česka v současnosti firma podniká také na zmíněném Slovensku a v Maďarsku. Firma navíc letos plánuje expanzi, tedy rozjezd e-shopů, také pro chorvatský a rumunský trh. Příští rok by pak měly následovat další země.

„Tuto expanzi chceme stavět na novém automatizovaném distribučním centru v Boru na Tachovsku, které otevřeme v létě a které pojme obrat až tři miliardy korun. To je zhruba šestinásobek loňského roku,“ řekl Hudeček.

Letošní rok je tak podle něj z hlediska expanze přelomový. „Díky našemu obchodnímu modelu a novému distribučnímu centru věříme, že podobnou dynamiku nebudou mít pouze naše tržby, ale především náš zisk,“ dodal.

Zahraniční trhy chce společnost Bezvavlasy dobývat pod značkou Bezvado. Ta bude jako první nasazena letos, a to v Maďarsku. Na česko-slovenském trhu zůstane zachován současný brand.

Pro celý letošní rok očekává management společnosti Bezvavlasy navýšení tržeb na 700 až 732 milionů v porovnání s 512 miliony loni. Zisk EBITDA by měl činit 52 až 66 milionů korun. To by v případě horní hranice znamenalo navýšení téměř na dvojnásobek.

Podrobnější finanční plán společnost představí v polovině května během takzvaného START day na pražské burze a ve výroční analytické zprávě společnosti Starteepo, která pomáhala připravovat loňskou primární veřejnou nabídku (IPO).

Spolu se zakladateli Alešem Hudečkem a Františkem Novotným je mezi největšími akcionáři fond kvalifikovaných investorů Czegg Ventures. Ten je součástí skupiny Starteepo finančníka Františka Bostla. Fond v současnosti drží v Bezvavlasy 15procentní podíl. Právě Bostl bude mimochodem na letošní valné hromadě navržen na člena dozročí rady.

Na trhu Start, který je určený pro menší a střední podniky, se s akciemi firmy obchoduje od loňského září. V závěru minulého týdne byl kurz 525 korun, tedy o 30 procent vyšší než na začátku roku. Tržní hodnota firmy tak dosahuje 525 milionů korun.

Menší je nárůst v porovnání s upisovací cenou v IPO – ta činila na přelomu loňského srpna a září 490 korun.

Každopádně růst ceny akcií Bezvavlasy nemusí být zdaleka u konce. „Na akcie společnosti Bezvavlasy nadále nahlížím pozitivně. Jedná se o etablovaného prodejce vlasové kosmetiky, který od samého začátku dosahuje růstu při ziskovosti a bez dluhu,“ uvedl analytik Fio banky Jan Tománek s tím, že firmě se v posledním roce podařilo navýšit tržby, přestože tuzemský e-commerce trh klesal.

„Věřím, že Bezvavlasy mají potenciál růstu i do budoucna, kdy právě nový e-shop by měl umožnit vyšší investice do marketingu a právě dokončovaný automatizovaný sklad zvýšit efektivitu,“ dodal analytik.

Pozitivně se na firmu Bezvavlasy dívá také analytik České spořitelny Jan Šafránek. „Bezvavlasy působí jako dobře řízená firma na trhu se solidním růstovým potenciálem ve dvouciferných hodnotách,“ řekl.

Podle Tománka z Fio banky je růst firmy Bezvavlasy v kontrastu s vývojem lékáren Pilulka, dalšího e-commerce titulu na trhu Start. „Pilulka se za cenu ztrát drala o tržní podíl. Růst tržeb se jí ovšem zatím nepodařilo obrátit ani v zisk, natož v pozitivní hotovostní tok. Příběhy obou společností tak vnímám jako diametrálně odlišné,“ podotkl.