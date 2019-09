Firmy váhají se vstupem na burzu, IPO jsou na tříletém minimu | E15.cz

Neklidná světová politika přelévající se do slábnoucích vyhlídek globální ekonomiky letos prozatím brzdí proud firem mířících na světové burzy. Od ledna do současnosti nabídlo investorům v rámci primárních nabídek své akcie 768 firem. To je o čtvrtinu méně než za stejné období loňského roku. Vypovídají o tom data poradenské společnosti EY. Část firem se vstupem na burzu vyčkává na lepší časy, burzovní nervozita totiž investorské nabídky drží při zemi.