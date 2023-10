Footshop hlásí mírný růst tržeb a kladný provozní zisk | e15.cz

Kurz akcií firmy ve čtvrtek dopoledne klesl na pražské burze o přibližně devět procent na 90 korun. V době vydání tohoto textu však proběhl obchod jen s 10 kusy cenných papírů. Tržní hodnota firmy se aktuálně pohybuje okolo 850 milionů korun.

Výsledky mohly být i lepší, nebýt poklesu tržeb z platformy Footshop Releases. „Poté, co Adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem a ostatní značky nemají v našem segmentu tak populární produkty, jsme ztratili 20 milionů na marži. Aktivně pracujeme na náhradě. Postupně získáváme přístup k dalším značkám a kolekcím, které by mohly Adidas Yeezy nahradit,“ uvedl generální ředitel Peter Hajduček k dopadům kauzy okolo kontroverzního rappera Kanye Westa. S ním Adidas ukončil v říjnu 2022 spolupráci. Rapper nyní vystupuje pod jménem Ye, kvůli jeho četným antisemitským a urážlivým výrokům.

Celá prezentace výsledků společnosti Footshop je k nalezení zde.

Na burze se akcie firmy Footshopu objevily letos v létě poté, co došlo ke sloučení se speciální akviziční společnosti Wood SPAC One. Tu založila finanční skupina Wood & Co. Transakce přinesla Footshopu nový kapitál v řádu stovek milionů korun. Část peněz byla okamžitě použita na snížení zadlužení a tedy finančních nákladů společnosti. Další finance šly na nedávné otevření nové kamenné prodejny v Bratislavě a na spuštění mobilní aplikace.

Footshop je evropský maloobchodní prodejce prémiové streetwearové obuvi a oblečení, který byl založen v roce 2012 v Praze Hajdučkem. Společnost prodává produkty on-line především v Evropě, její e-shop je dostupný celosvětově. Tržby za rok 2022 přesáhly miliardu korun, 70 procent z nich tvoří tržby mimo ČR.

Footshop zároveň provozuje čtyři kamenné obchody v Praze, Budapešti, Bukurešti a v Bratislavě. Firma je partnerem značek jako Adidas, Nike, Converse či Vans pro distribuci jejich prémiových řad obuvi i oblečení. V roce 2021 Footshop koupil svého hlavního konkurenta v ČR společnost Queens.