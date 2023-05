Footshop má volnou cestu na pražskou burzu. Investoři prázdné schránky schválili fúzi | e15.cz

Vstup prodejce tenisek Footshop na pražskou burzu dostal zelenou. Na valné hromadě investičního vehiklu Wood SPAC One, jehož prostřednictvím k zalistování dojde, se pro sloučení vyjádřilo 78,2 procenta hlasů. Investoři tak udělili formální souhlas k dokončení a vypořádání transakce, jejímž prostřednictvím získají ve společnosti 45procentní podíl. Ve střední Evropě je to vůbec poprvé, kdy některá firma zvolila ke vstupu na burzu sloučení se special purpose acquisition company (SPAC)

„Investoři se dočkali předvýběru cílové společnosti už v polovině stanovené lhůty a jsme rádi, že jsme se jim se společností Footshop trefili do vkusu. Jde o zavedenou, ale přitom stále mladou a dynamickou společnost, která dokáže oslovit širokou skupinu především mladých lidí. Ti si ke značce vytvářejí vztah, rostou s ní a v budoucnu se z nich mohou stát podporující investoři,“ uvedl Oliver Polyák, manažer oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company a zároveň člen představenstva WSO.

Footshop je evropský maloobchodní prodejce prémiové streetwearové obuvi a oblečení, který byl založen v roce 2012 v Praze Peterem Hajdučkem. Společnost prodává produkty online především v Evropě, její e-shop je ale dostupný celosvětově.

Tržby společnosti Footshop, která vlastní také kamenné prodejny, loni přesáhly jednu miliardu korun, z čehož 70 procent tržeb je generováno mimo Česko. Provozní zisk EBITDA byl loni přibližně 20 milionů korun. Čistý zisk je však zatím záporný, což firma zdůvodňuje investicemi do expanze.

Wood SPAC One vznikl loni na jaře, přičemž jej založila finanční skupina Wood & Co. Při primární veřejné nabídce na pražské burze získal SPAC od více než čtyř stovek investorů 540 milionů korun. Pro účely transakce s cílovou společností je k dispozici částka 445 milionů korun, za kterou investoři mohou nabýt ve společnosti Footshop 45procentní podíl. Finální částka je nižší, jelikož akcionáři SPAC, kteří s transakcí nesouhlasí, měli možnost své peníze stáhnout.

Fúze by měla být dokončena do konce června. Následně se akcie společnosti Footshop stanou veřejně obchodovatelnými. SPAC je zkratka pro special purpose acquisition company. Na západních burzách, zejména pak v USA, jde o obvyklý investiční nástroj. Naopak ve střední a východní Evropě je Wood SPAC One vůbec první.

SPAC napřed uskuteční primární veřejnou nabídku svých akcií a následně hledá firmu (která dosud není na burze), do níž by vybrané peníze investoval. Na to má obvykle lhůtu dva roky. Protože SPAC nemá kromě zainvestování kapitálu žádný jiný předmět podnikání, používá se pro tento subjekt někdy termín „prázdná schránka“.