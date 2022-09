Gambling na ČEZ. Akcii tíží nejsilnější neuróza od krize 2008 | E15.cz

Měla to být totální nuda a je z toho největší zmatek na burze. Akcie ČEZu jdou letos v létě z ruky do ruky a zcela ovládly pražskou burzu.

Měla to být nuda a je z toho největší zmatek na burze. Akcie ČEZ jdou letos v létě z ruky do ruky a zcela ovládly pražskou burzu. Až šedesát procent peněz, které během léta investoři protáčeli na domácím akciovém parketu, teklo právě skrze energetické akcie. Loni touto dobou to přitom nebyla ani třetina. Příčinou je spektakulární nejistota ohledně budoucnosti byznysu ČEZ, a to především s ohledem na záměry politiků. Výsledkem jsou nejvrtkavější ceny akcií ČEZ od velké finanční krize v roce 2008.