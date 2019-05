Home Credit možná už brzy vstoupí na hongkongskou burzu | E15.cz

Skupina Home Credit chystá vstup na akciovou burzu v Hongkongu. S odkazem na své zdroje to uvedla agentura Reuters. Firma, která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, by z primární veřejné nabídky akcií chtěla získat alespoň jednu miliardu amerických dolarů (přes 23 miliard korun). Home Credit už podle zdrojů vybral banky, které vstup na burzu zorganizují. Akcie by mohly být na trhu ještě letos.