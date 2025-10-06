Jaroslav Bukovský: Jak vydělat do roka až 700 procent? Sázkou na rodící se hvězdy byznysu
Vítěz bere vše. Nejde jen o to, že šlo o námět jedné z nejpopulárnějších písniček od Abby. Ono to tak v reálu skutečně bývá, a to jednoduše proto, že vítěz jakékoli disciplíny získá totální pozornost a podporu masy. Ve světě investic pak takový hráč bere totální zisk.
Jde pochopitelně o výsledek potenciálně sebevražedné sázky na koně, který není před startem tím hlavním favoritem. Jenže jinak se vydělat velké peníze nedají, můžete se utěšovat tím, že vaše marginální investice vynesla procenta nad inflaci, ale k čemu je to dobré, když vám to nepomůže k lepšímu životu. Tedy samozřejmě máme na mysli jen tu ekonomickou rovinu.
Lidská psychika trpí jedním zásadním nešvarem. A totiž netrpělivostí. Stejně tak ve vztazích jako v investicích. Pokud nenese rychle dostatečný výnos, velí z takové sázky obvykle co nejrychleji exitovat. Zárukou loajality pak prostě bývá, alespoň v kratším období, dostatečně extrémní výnosový růst. Právě tím se dnes hodláme zabývat, pátrali jsme totiž po akciích, které alespoň něčím dokážou vyvolat uvěřitelnou naději, že vydělají procenta, na která nejen tuzemský investor není vůbec připraven. A totiž stovky procent, neboli násobky, a to často dokonce vysoké, investovaného vkladu.
Že je sedm set procent zhodnocení v ročním horizontu prostě absurdní tempo? Záleží na tom, komu tuto otázku položíte. Konzervativní investor s jádrem portfolia ve formě spořicího účtu pochopitelně s přísným pohledem prohlásí, že takový výnos je za hranicí lidského chápání a nechce s něčím takovým nic mít. Standardní akciový investor vyhodnotí výnos jako dosažitelný jen za cenu podstoupení sebevražedného rizika. Naopak kryptoměnový investor, který se na trzích pohybuje posledních pár let, prohlásí, že něco takového zažil už mnohokrát a žádný surrealistický prvek v tom jednoduše nevidí.
A právě těmito akciemi se dnes budeme zabývat. Akciemi, jejichž cenová gymnastika může na první pohled připomínat kryptoměny, jenže jejich zásadní odlišností je, že za nimi, na rozdíl od mnohdy zcela prázdného krypta, stojí byznysplán. A to dokonce nadějný byznysplán, otírající se o nejvýraznější byznysové trendy doby. Pochopitelně jde o firmy zabývající se specifickými aplikacemi umělé inteligence, ale zdaleka nejen o ně. Velkou budoucnost mají samozřejmě i správně zacílené biotechnologie, byť nebývá výjimkou, že jde investičně o fenomén na pomezí loterie. Platí ale staré dobré, venkovem ověřené pravidlo nedávat všechna vejce do jednoho košíku. Diverzifikované portfolio sebevětších šíleností dokáže udělat výnosové divy a my na ty budoucí zkusíme dnes ukázat.
Vybrali jsme pět akcií, kterým dali analytici do vínku roční zhodnocení až o vysoké stovky procent. Akcie firem, které nepůsobí jako outsideři, kterým se už něco povedlo a v některých případech získali i podporu, a tedy i důvěru velkého hráče. Akcie, které jsou ve stínu slavných a populárnějších brandů, které sice den co den plní headliny, ale výnosově se už mnohdy vyčerpaly. Pojďme na to a nešetřeme čísly, pojďme si užít podzim ve velkém investičním stylu.
