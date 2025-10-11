Jaroslav Bukovský: Jak vydělat desítky procent na technologických akciích, kterých si nikdo nevšiml?
Představte si, že vaše firma přímo ovládá tempo vývoje lidské civilizace. Svět k ní vzhlíží jako k novému bohu a každý výrobní zádrhel znamená nesnáz nebo alespoň zpomalení evoluce populace jako celku. Zároveň každých několik let lidstvo od vaší firmy očekává namísto dalšího evolučního kroku revoluční disrupt.
Odměnou za bezprecedentně zodpovědnou roli je adekvátně bezprecedentní byznysový růst firmy manifestovaný růstem ceny akcie o 482 tisíc procent od svého vstupu na burzu. Nejde o imaginaci, taková firma skutečně existuje a jmenuje se Nvidia.
Přišla vám akcie Nvidia před rokem příliš drahá? Přišla vám příliš drahá už před dvěma roky? Byznys spojený s výpočetním výkonem má v nynější fázi exponenciálního růstu jednu nepříjemnou vlastnost. Pokud do něho chcete investorsky naskočit, vstupenky působí draze. Už blízká budoucnost ale mnohdy ukáže, že tomu tak vlastně vůbec nebylo.
Poutavým pointem bývá sledovat cenové relace mezi akciemi. Pochopitelně nikoli v jejich absolutním vyjádření, ale skrze ukazatele typu price to earnings. Naznačují totiž, koho trh označuje jako možného byznysového vítěze zítřka. Tak si představte, že třeba akcie Nvidia jsou tímto pohledem směšně laciné třeba ve srovnání s akciemi AMD. Tomu se nedávno povedl fenomenální deal s OpenAI a do té doby relativně mdlá akcie tím získala punc horkého zboží.
A to už se pomalu dostáváme k jádru dnešního textu. Řekli jsme si, jak najdeme potenciální vítěze zítřka. Jenže ty už pohledem P/E vidí i všichni ostatní. Zde je namístě zdůraznit dvě různá možná východiska, kterak potenciální investici vybrat. Buďto jste dlouhodobý investor a aktuální a potenciálně vysoké P/E vám nemusí tolik vadit, anebo jste spekulant hledající to, co ještě vidět není. S tím, že v okamžiku triumfálního odhalení klíčového byznysového posunu vynese trh akcii ke hvězdám.
A říkejme tomu třeba "syndrom AMD." Ostatně technologický byznys roste takovým tempem, že stále častěji odkapává mimo ještě včera hlavní hráče branže. Práci získává širší spektrum firem, které tak trochu i dědí vibe Nvidie, který se na burze pochopitelně monetizuje divokým růstem ceny akcie.
Takže co tu máme za artikl, který by mohl za příznivých okolností trochu nasáknout růstovým odérem a posunout se skokově vpřed? Zkusili jsme vybrat pět více či méně intenzivně technologických titulů, které mají solidně byznysově našlápnuto. Nikoli ale zase tak, že by to z nich dělalo příliš drahé burzovní zboží. Kterým zároveň experti věští alespoň třicetiprocentní cenový růst v ročním horizontu. A v neposlední řadě musela akcie projít "fundamentálním testem." Totiž tím, jestli její byznysplán bude dávat smysl nejen zítra, ale ještě pozítří. Pojďme na věc, i bez ohledu na potenciální výnosy půjde o přehlídku zajímavých byznysových nápadů.
