Bitcoin i zlato ztrácí, americkým akciím uniká rekord | E15.cz

Kurz bitcoinu v posledních dnech kopíroval spíše vývoj zlata, než akcií. Během úterý spadnul až na 11 300 dolarů za virtuální minci.

Index S&P 500 poslaly do červených čísel hlavně akcie technologických gigantů jako Apple či Microsoft. Jejich hodnota klesla až o 2,5 procenta. Podle serveru MarketWatch propad souvisí mimo jiné s váznoucím jednáním o stimulačním balíčku pro americkou ekonomiku. Keith Gangl ze společnosti Graident Investment upozorňuje, že si část investorů začala vybírat zisky z minulých zhodnocení.

Aktuální výkyvy indexu jsou minimálně z psychologického hlediska významnější více než jindy.

Pokud by v nejbližších dnech S&P 500 překonal dosavadní rekord, představovalo by to jeho nejrychlejší zotavení na nová maxima v historii, píše webová mutace amerického listu Barrons. V průměru trvá návrat k novému rekordu 1542 obchodovaných dnů, nyní by se to mohlo podařit už za 122 dní.

Zatím nejvyšší hodnotu index zaznamenal v polovině února, kdy dosahoval 3393 bodů. Od té doby akcie zažily prudký sešup až na březnovou nejnižší úroveň 2237 bodů. Následně však vláda dala jasně najevo, že bude ekonomiku podporovat a spolu s centrální bankou podnikům naordinovala obří finanční injekci.

Dosud nejkratší rekordní zotavení trvalo indexu S&P 500 310 dnů, a to v rozmezí od února 1966 do května 1967. Vyplývá to z dat analytického týmu Dow Jones Market Data, který do délky zotavení počítá období mezi dvěma rekordy, které jsou výsledkem dvou odlišných cyklů.

Rychlý růst hodnoty indexu je tažený zejména technologickými giganty. Podíl deseti největších firem indexu S&P 500 je totiž zároveň nejvyšší za posledních 40 let.