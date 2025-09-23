Investice do stáří. Do fondu PFFL zaměřeného na Alzheimera už lidé nalili přes miliardu
Investiční fond PFFL, který se specializuje na výstavbu takzvaných Alzheimer center, dosáhl miliardy korun v objemu spravovaného majetku. Během čtyř let existence se tak zařadil mezi nejvýznamnější hráče v segmentu sociální a zdravotní infrastruktury. Na nedostatek kapitálu v tomto segmentu v Česku dlouhodobě upozorňují odborníci i rodiny pacientů.
PFFL patří mezi průkopníky takzvaného impact investování, tedy investic se sociálním přesahem. Namísto kancelářských budov nebo skladů se zaměřuje na projekty specializovaných center pro seniory a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Strategie firmy je jednoduchá – stavět zařízení tam, kde je poptávka nejvyšší, a dlouhodobě je pronajímat zavedeným provozovatelům, kteří zajišťují samotnou péči.
„Dosažení hodnoty jedné miliardy korun je pro nás důležitý milník, který nejen že potvrzuje stabilitu a sílu naší strategie, ale také ukazuje, jak rostoucí poptávka po kvalitní péči o seniory a Alzheimer centra utváří celý trh. Jsem hrdý na to, že PFFL hraje klíčovou roli v tomto segmentu, a jsme odhodláni pokračovat v růstu,“ uvedl Martin Fojtík, CEO PFFL.
Plány má PFFL ambiciózní. Do roku 2032 chce mít v portfoliu více než šest tisíc nových lůžek. Pokud se je podaří realizovat, stane se z fondu jeden z hlavních investorů v oblasti péče o seniory, podobně jako je tomu v Německu či ve Skandinávii. Pro investory to podle fondu znamená stabilní výnosy a předvídatelnou poptávku, pro společnost pak dostupnější a důstojnější péči o stárnoucí populaci.
Celým názvem Property Fund for Living je fond kvalifikovaných investorů, do kterého lze investovat s jedním milionem a více. Investorům od založení vynesl fond kumulovaně téměř 36 procent, průměrně je to pak procent ročně. Minimální výnos je fondem stanoven na pět procent a vstupní poplatek je maximálně tři procenta z investované částky.
Fond je jedním z mála, který na českém trhu v podobném segmentu operuje, a investorům doporučuje splnit alespoň tříletý investiční horizont. Po něm pak také neúčtuje žádné výstupní poplatky. „Trh s Alzheimer centry je dnes v ČR nedostatečně zastoupený. Tato situace vyžaduje investice a dlouhodobé plánování. PFFL se díky své strategii stává lídrem v oblasti výstavby a vlastnictví zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými typy stařecké demence, což nám umožňuje nejen růst, ale také přinášet skutečnou hodnotu pro rodiny a komunity,“ dodal Fojtík.
VIDEO: V červnovém díle REcastu Martin Fojtík vysvětluje, proč má jeho fond ambici stát se největším soukromým vlastníkem Alzheimer center v zemi.