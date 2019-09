Zlato je teď dobrá investice, říká Mark Mobius | E15.cz

Deset procent portfolia držet ve zlatě a zbytek vložit do dividendových akcií. To je podle Mobia strategie, které by se měli investoři držet. A to prý hlavně v případě, když oslabí dolar. Právě pokles jeho hodnoty je cílem americké administrativy, domnívá se Mobius, který patří mezi světově nejznámější investory. Záměrný pokles kurzu dolaru podle něj pak rozpoutá devizový závod ke dnu.



„Fyzické zlato je proto podle mě tou správnou sázkou. Důvodem je neuvěřitelný nárůst peněžní zásoby,“ vysvětluje zakladatel společnosti Mobius Capital Partners. „Všechny centrální banky se snaží srazit úrokové sazby a napumpovat do systému další peníze. K tomu všemu si přičtěte všechny stávající i chystané kryptoměny, takže ve výsledku nikdo nemá ani ponětí, kolik je venku vlastně oběživa,“ dodal Mobius. Očekává, že všechny zavedené měny budou ztrácet na hodnotě. Poté prý lidé konečně pochopí, že musejí vlastnit zlato, aby zachovali hodnotu svého jmění.

Jeho úvahou jako by se již delší dobou řídily i samotné centrální banky. Server CNBC připomíná, že v první polovině roku tyto instituce nakoupily 374 tun drahého kovu, to je nejvíce od roku 2000. „Centrální bankéři někde hluboko uvnitř sebe samých zlatu věří. Nechtějí to ale říkat nahlas, protože by přišli o svou moc vytvářet nové oběživo,“ komentuje Mobius. Hodnota zlata koncem srpna vystřelila na více než šestileté maximum: jedna unce stála přes 1550 dolarů. Aktuálně se ale obchoduje o zhruba padesát dolarů níže.

Mobiova prognóza však představuje jen jednu z těch, které se v posledních týdnech ve veřejném prostoru objevily. Podle dalších by mohli brzy relativně slušně vydělat i ti investoři, kteří zachovají pevné nervy a budou dál sázet na akciové indexy. Banka Goldman Sachs například predikuje, že index S&P 500 by mohl na konci roku dosáhnout hodnoty 3100 bodů. To by v porovnání se současným stavem představovalo nárůst o více než čtyři procenta. „Probíhající americko-čínská obchodní válka ale může naši projekci zásadním způsobem nabourat. V případě negativního vývoje by kvůli ní mohl index S&P 500 spadnout na hladinu 2620 bodů,“ uvedla nedávno podle Yahoo Finance Goldman Sachs. Aktuální hodnota S&P 500 je kolem 2970 bodů.