Bitcoin a zlato spolu cenově souvisí stále více | E15.cz

Kurz dominantní kryptoměny se stále více chová jako cena drahého kovu. Během posledních tří měsíců se míra shody, ve které se vyvíjí bitcoin a zlato, zdvojnásobila. Vyplývá to z dat televizní stanice BNN Bloomberg.

Zatímco loni dosahovala korelace ceny zlata a bitcoinu hodnoty 0,496, během posledních tří měsíců se číslo zvýšilo až na 0,837. Hodnota 1 by znamenala, že se oba kurzy vyvíjejí identicky. To vede část investorů a zastánců bitcoinu k tvrzení, že z něj stává bezpečný přístav pro období nejistoty na finančních trzích.

„Nedávný nárůst hodnoty kryptoměny hovoří ve prospěch vnímaní bitcoinu coby uchovatele hodnoty,“ tvrdí podle portálu Business Insider Ken Xuan, datový analytik z poradenské společnosti Fundstrat. Web Cryptoconsulting nicméně dodává, že tříměsíční sledované období představuje poměrně malý vzorek na vyvozování podobných závěrů.

Během posledních 90 dní ovšem obě aktiva zaznamenala výrazný růst. V případě bitcoinu přesáhl 80 procent, u zlata 17 procent. To poprvé za více než šest let překonalo hranici 1500 dolarů za unci. Nehledě na přesvědčivost souvztažnosti mezi cenou zlata a bitcoinu ale část analytiků upozorňuje, že jejich aktuální zhodnocení má stejné příčiny: stupňující se americko-čínskou obchodní válku, v rámci níž nedávno Peking coby odvetné opatření prudce srazil kurz vlastní měny.

Investoři pak údajně hledají ta aktiva, která jsou vůči otřesům na světových trzích odolná. Zlato má postavení „bezpečného úložiště“ prostředků již tradičně, podle zastánců kryptoměn jeho roli v digitálním věku přebírají právě kryptoměny. Argumentují, že se virtuálními valutami snadněji platí, snáze se uchovávají a podobně jako v případě zlata nelze jednotlivé digitální mince padělat či je kopírovat. Vlády či jiné instituce je navíc jejich držitelům prakticky nemohou zkonfiskovat. Dále se počet bitcoinů a generování nových řídí předem daným algoritmem a nezávisí na vůli centrální instituce.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako hlavní kybernetická měna světa. Jeho hodnota ale v uplynulých letech procházela značnými výkyvy. V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst a dostal se do centra pozornosti médií. Koncem roku 2017 jeho hodnota překonala 19 tisíc dolarů, v závěru loňského roku však sestoupila do blízkosti 3000 dolarů.