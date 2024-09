Cenné papíry se tak momentálně potácejí kolem více než osmiletého minima a svou cenou pod deset pencí dávají vzpomenout na jaro roku 2016, když dva průzkumné vrty na Cínovci zjistily vysoký obsah rudy. Tehdy Australané investorům předložili nadějnou investiční story, zpráva vzbudila burzovní boom a akcie rychle vzrostly na téměř desetinásobek. Velkým nadějím vkládaným do lithia mezitím částečně odzvonilo, rozhodování společnosti ČEZ o smysluplnosti těžby navíc zřejmě nabere zpoždění.

„V tuto chvíli je třeba přepracovat studii proveditelnosti na nový zpracovatelský závod,“ uvádí mluvčí ČEZ Roman Gazdík s tím, že studie bude hotová do konce letošního roku. Zřejmě tak dojde k posunu finálního rozhodnutí o cínovecké těžbě. To mělo podle dřívějších vyjádření polostátní skupiny padnout letos. Do Silvestra bude ale hotová jen studie, její vyhodnocení se tak může protáhnout do příštího roku.

Výši případných dodatečných investic, které si přepracování vyžádá, nechtěla firma komentovat. „Koncepce závodu je jasná, jde ale o komplikovaný projekt a je třeba prověřit jeho umístění,“ dodává Gazdík s tím, že ČEZ nepředpokládá obtíže, ale vzhledem ke značné investiční náročnosti chce mít jistotu správné volby. Zpracovatelský závod měl být původně v osadě Dukla poblíž severočeské obce Újezdeček, nově má být umístěný v areálu elektrárny Prunéřov. ČEZ už dříve uvedl, že těžba není jistá a že finální rozhodnutí by mělo padnout během letoška.

ČEZ do projektu na těžbu lithia v Krušnohoří vstoupil na základě dohody uzavřené v červenci 2019. Jeho dceřiná firma Severočeské doly převzala na jaře 2020 majoritní 51procentní podíl v českém podniku Geomet, který vlastní průzkumné licence a je přímým investorem do těžebního projektu u Cínovce na Teplicku. Australané si ve firmě ponechali zbývajících 49 procent.