Investoři skupují zlato. Cena drahého kovu se přiblížila sedmiletým rekordům | E15.cz

„Cenu zlata vyhnal nahoru i americký prezident Donald Trump. Ten se čtvrtek odpoledne odmítl setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem s odůvodněním, že je velmi zklamán liknavostí přístupu čínského vedení k pandemii Covid. Investoři v očekávání eskalace napětí a hrozbou dalších obchodních válek mezi USA a Čínou začaly přesouvat kapitál do bezpečného přístavu. Z toho důvodu oslabily akciové trhy a posílilo zlato,“ uvedl Brávník.

Jak na finanční trhy, tak do světové ekonomiky se za poslední týden opět vrátila vlna nervozity, souhlasil analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Akciové indexy jsou pod tlakem komentářů o možné dlouhotrvající ztrátě dynamiky růstu americké ekonomiky a v některých asijských zemích opět začal růst počet nově nakažených koronavirem. To jsou podle něj pro investory signály, aby přesunuli své peníze do bezpečnějších přístavů, jako je zlato. Z dlouhodobějšího pohledu podporuje v růstu zlato bezprecedentní tisk peněz a úrokové sazby poblíž historických minim, dodal.

„Současná rovnováha na světových trzích je velmi křehká,“ doplnil ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Vnímání pomoci ze strany centrálních bank a vlád se postupně vyčerpává a nejistota ohledně návratu k silnému růstu světových ekonomik získává převahu. Trhy tak reagují velmi citlivě. „Pokud bude nejistota pokračovat, můžeme se brzy dočkat ceny přes 2000 USD za unci. Někteří analytici zmínili i 3000 dolarů, jakkoliv se to dnes může zdát utopistické,“ dodal.

Také stříbro nadále zpevňuje a od svých letošních minim kolem úrovně 12 USD za unci kontrakty s červnovým dodáním posílily až k dnešním 16 dolarům za trojskou unci. Za oživením ceny stříbra stojí zejména pozvolný rozjezd ekonomik po přestávce způsobené novým tipem koronaviru.