Izraelská firma Cellebrite míří na burzu. Ochránci lidských práv však protestují | E15.cz

Hlavním produktem firmy Cellebrite je speciální program, který policii, tajným službám či jiným vyšetřovacím orgánům umožňuje prolomit v mobilních telefonech zabezpečení a stáhnout z mobilu potřebné soubory. Ty mohou následně sloužit jako důkazy.

Software společnost, jejímž majitelem je v současnosti japonská Sun Corporation, dodává do více než 150 zemí světa. Například pražské Policejní prezidium za nástroje od Cellebrite platí okolo šesti milionů korun ročně. Program využívají i krajská ředitelství české policie.

Lidskoprávní organizace však upozorňují, že software se často dostává do nesprávných rukou. Využívají jej totiž i autoritářské režimy proti svým odpůrcům. Loni takto například stahovala hongkongská policie data z mobilů zadržených členů opozice. Dotčen byl i známý předák opozice Joshua Wong, který si již za své opoziční aktivity odpykává trest ve vězení.

„Víme o porušování lidských práv, ke kterým napomáhaly technologie firmy Cellebrite. Společnost sice říká, že si je rizik vědomá, nadále však poskytuje své nástroje represivním režimům,“ uvedl před pár dny právník Acces Now Hinako Sugiyama.

Program využívaly v minulosti například i ruské úřady včetně těch, které se zabývají aktivitami Alexeje Navalného. Letos v březnu vedení firmy Cellebrite oznámilo, že software přestane do Ruska a také do sousedního rovněž problémového Běloruska dodávat.

Spolek Acces Now však dokládá i mnohé další případy „zneužití“ softwaru a proto společně s dalšími organizacemi vyzval americkou komisi pro cenné papíry, burzu Nasdaq a také investory, aby bylo uvedení akcií na veřejný trh pozastaveno do doby, než firma Cellebrite prokáže, že už její nástroje k porušování lidských práv nenapomáhají.

Úmysl vstoupit na americkou burzu Nasdaq zveřejnila společnost Cellebrite letos v dubnu. Namísto tradiční veřejné nabídky akcií (initial public offering či zkráceně IPO – pozn. red.) však zvolila cestu sloučení s fondem TWC Tech Holdings II, který má formu special purpose acquisition company, zkráceně SPAC.

V případě SPAC se jedná o zvláštní typ fondu. Tato víceméně prázdná schránka na burze vybere peníze od investorů a následně za ně koupí podíl ve vytipované firmě, která zatím nemá své akcie veřejně obchodované. Pak dojde ke sloučení obou entit a dál už se akcie obchodují pod názvem firmy, v tomto případě to bude pod názvem firmy Cellebrite.

K dokončení její fúze s fondem TWC Tech Holdings II by mělo dojít v průběhu tohoto čtvrtletí poté, co transakci schválí akcionáři.

Do širšího povědomí se firma Cellebrite, která vznikla v roce 1999, dostala i v roce 2016. Byl to totiž údajně právě její software, který americké FBI umožnil dostat se do iPhonu střelce z kalifornského San Bernardina. K tomuto kroku se FBI uchýlila poté, co prolomení zabezpečení telefonu odmítla společnost Apple, výrobce iPhonů.