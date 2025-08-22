Zetor vyrábí nový traktor. Ikona českého průmyslu bojuje o návrat na výsluní
Brněnský Zetor v těchto dnech spustil výrobu nejnovějšího modelu traktorů, který má symbolizovat začátek nové etapy ve fungování společnosti. Podnik se v posledních letech potýkal s poklesem poptávky i zhoršenými hospodářskými výsledky. Za rok 2024 očekává ztrátu v řádu stovek milionů korun a kvůli úsporám musel propustit až dvě stovky lidí. Přesto firma hledí do letoška s větším optimismem – hlavní roli v tom má sehrát právě nová řada č. 6.
„Řada 6 je naším zatím nejambicióznějším produktem, kterým navazujeme na téměř 80letou tradici výroby traktorů. S hrdostí potvrzuji, že sériová výroba běží a evidujeme první objednávky od našich obchodních partnerů. Navíc první reakce z trhu i z prezentací napříč obchodní sítí jsou velmi pozitivní,“ řekl podle webu auto.cz výkonný ředitel společnosti Zetor Tractors Róbert Harman.
Nový stroj je navržený pro těžší nasazení v zemědělství i dopravě. Pohání jej čtyřválcový motor Deutz TCD 4.1 splňující normu Stage V s výkonem od 96 do 126 kilowattů. Motor spolupracuje s novou převodovkou ZF TPT 16, která nabízí až 54 rychlostí vpřed a 27 vzad. Robustnější konstrukce dovoluje vyšší zatížení zadní nápravy a užitečné zatížení se pohybuje kolem pěti tun při celkové hmotnosti 11,5 tuny. Traktor je vybaven výkonným hydraulickým systémem s průtokem 120 litrů za minutu, zadní tříbodový závěs unese až 9,7 tuny a přední 3,5 tuny.
Novinkou je také přepracovaná kabina s přetlakovým větráním, vyšším komfortem a přípravou pro precizní zemědělství. „Nová Řada 6 v sobě spojuje to nejlepší z historie Zetoru a zároveň otevírá dveře nové generaci našich strojů. Jsme přesvědčeni, že má silný potenciál nejen na tradičních trzích, ale v celé Evropě,“ dodal Harman.
Firma vkládá do nové generace strojů velké naděje. Nový traktor proto přihlásila do prestižní soutěže Tractor of the Year 2025, jejíž výsledky budou oznámeny letos v listopadu na veletrhu Agritechnica v Hannoveru.
Od poválečného traktoru k průmyslové ikoně
Historie Zetoru sahá až do roku 1946, kdy brněnská Zbrojovka vyrobila první lehký traktor Z25. Původně měl sloužit hlavně československým zemědělcům, brzy si ale našel cestu i za hranice. Už během prvního roku šla téměř třetina z 3500 vyrobených strojů do zahraničí. Značka, jejíž název vznikl spojením písmena Z ze Zbrojovky a slova „traktor“, se stala synonymem zemědělské techniky v celém Československu – a postupně i ve více než 130 zemích světa.
Během druhé poloviny 20. století se Zetor etabloval jako významný exportní artikl československého průmyslu. Traktory se montovaly nejen v Brně, ale také v Indii, Iráku či Barmě, do Japonska mířily speciální modely pro rýžová pole. V roce 1979 dosáhla výroba rekordních více než 32 tisíc strojů. Jen legendárního modelu Super 50 se prodalo přes 150 tisíc kusů a do Severní Ameriky zamířilo během tří dekád více než 25 tisíc traktorů. Celkově už vzniklo přes 1,3 milionu „Zetorů“.
Na tuto tradici navazuje firma dodnes. Po převzetí slovenskou skupinou HTC Investments v roce 2002 se Zetor soustředí na export – až 90 procent produkce směřuje do zahraničí. Vedle silné pozice ve střední Evropě působí i v USA, Indii či Africe a rozšiřuje nabídku výkonově silnějších strojů. I proto je dodnes vnímán jako jedna z průmyslových ikon české výroby.