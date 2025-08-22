Na důchodový systém by už koalice Spolu nesahala. Chce stavět nové domovy pro seniory
Prohlubování důchodové reformy nebo další změny v penzijním systému koalice Spolu už neplánuje. Pokud by se trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dostal po říjnových volbách znovu k moci, soustředí se ve spolupráci s kraji, obcemi, neziskovými organizacemi a také se soukromým sektorem na posilování služeb pro seniory. Po středeční prezentaci programu Spolu to e15 řekl ministr práce a sociálních služeb Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nutnost rozšiřování kapacit pro lidi ve věku nad 65 let zdůrazňuje v předvolební kampani i STAN.
„U důchodové reformy na rovinu říkám, že to základní, co bylo potřeba udělat z hlediska stability veřejných financí a férovosti důchodů včetně těch budoucích pro současné mladé generace, jsme už odpracovali,“ míní Jurečka.
Jedno procento pojištění rodičům padá
Například takzvanou přímou asignaci, tedy možnost, aby lidé v produktivním věku mohli poukazovat alespoň jedno procento sociálních odvodů přímo na důchodové účty svých rodičů a prarodičů, Spolu už voličům neslibuje. A to přesto že to je jeden z nesplněných bodů programového prohlášení kabinetu Petra Fialy
„S přímou asignací je to složitější. Tato myšlenka se mi kdysi velmi líbila, ale musely by se vyřešit některé situace. Například rodiče postižených dětí, které nikdy pracovat nebudou, by toto opatření nemohli využít. To by bylo nespravedlivé,“ upozorňuje Jurečka. „Nápad je to na první pohled líbivý, ale tisíce rodičů by potrestal. Kdybychom tohle dokázali vyřešit, k opatření se vrátíme,“ ujišťuje. Lidovci jsou prý připraveni téma znovu otevřít.
Desítky miliard na domovy pro seniory
Patrně největší výzvou pro novou vládu a samosprávy je podle Jurečky i odborníků a také firem orientovaných na sociální služby rychlé stárnutí populace. V příštích deseti až patnácti letech počet seniorů postupně naroste ze stávajících 2,2 milionu lidí na více než tři miliony.
Pobytových lůžek v domovech pro seniory i domovech se zvláštním režimem, kde se starají o lidi postižené například demencí, je přitom už nyní nedostatek. Pro uspokojení všech žadatelů by se počet lůžek musel z aktuálních 65 tisíc navýšit o zhruba deset tisíc.
„Musíme začít otevírat nové kapacity, je tedy nutné okamžitě začít s přípravou projektů. U samospráv je to jednoduché, je to otázka dotační podpory. Šedesát procent prostředků by poskytl stát, zbytek by byl na krajích a obcích,“ nastiňuje Jurečka. Privátní subjekty by zapojil už fungujícími nástroji, jako je připojištění na dlouhodobou péči. „Soukromý sektor se musí stát plnohodnotnou součástí systému,“ zdůrazňuje šéf rezortu práce.
Nejvýznamnější tuzemský hráč v této oblasti, kterým je Penta Hospitals, je připraven budovat kapacity po celém Česku. Společnost už navázala kontakty s krajskými a městskými samosprávami. V příštích pěti letech hodlá postavit nižší desítky nových zařízení, přičemž každé by mělo 120 až 150 lůžek.
„Kdyby se stát a samosprávy rozhodly, že každý rok vybudují jeden tisíc nových lůžek, představovalo by to náklad ve výši asi pěti miliard korun, tedy pět milionů za lůžko. Vycházím z veřejných informací o tom, kolik jedno nové lůžko přibližně stojí,“ přiblížil nedávno e15 ředitel divize Alzheimer Home spadající pod Pentu Hospitals Ivan Černovský.
Ministerstvo práce má už vyčíslené nezbytné investice ve všech 14 krajích. „Máme to přesně spočítané po jednotlivých regionech. Jde o desítky miliard korun za jedno volební období,“ dodává Jurečka.
Spolupráci s firmami plánuje i STAN
Posílit sociální služby hodlá i STAN a podobně jako koalice Spolu sází na soukromý sektor. „Podpoříme větší využívání modelu PPP (Public Private Partnership) v sociálních službách. Tímto modelem budeme podporovat inovativní aktivity a přístupy – například v oblasti silver economy, tedy rozvoje produktů a služeb zaměřených na potřeby stárnoucí populace,“ uvádějí Starostové a nezávislí ve svém programu. Prostřednictvím PPP projektů plánuje uskupení podporovat právě i pobytové služby dlouhodobé péče se zapojením individuálního pojištění na péči. Hnutí ANO má program zveřejnit příští měsíc.