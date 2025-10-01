Jak se stát rentiérem na pražské burze? Žebříček českých akcií, které nejvíce vydělávají
Proč zůstat s úsporami na pražské burze a nehrnout se mermomocí na Wall Street? Silné důvody mohou být přinejmenším dva. Dolar a dividendy. Znovu zažít letošní pád dolaru vůči koruně čeští investoři v zámoří jednoduše už nechtějí. A zadruhé: Praha svítí na dividendové mapě světa až překvapivě jasně. Kde jinde dostanete tučnou rentu převyšující dvojnásobek české inflace?
Necelých pět procent dividendového výnosu. „Kdo z vás to má?“, chce se začít. Pražská burza byla ještě před pár lety spíše než akciovým trhem předmětem sarkastického humoru. A pak zdejší index PX stal světovou burzovní star. Za poslední rok vydělal český benchmark 45 procent, na což žádná z vyspělých burz krom izraelského Tel Avivu neměla odpověď. Je skoro k nevíře, že i přes svůj divoký růst si dokázala zachovat i velmi atraktivní dividendový výnos, který dosahuje v mnoha případech násobku toho, co dostanete jinde na vyspělých evropských trzích, nebo dokonce i v USA.
Nakoupit akcie ve struktuře indexu PX a zinkasovat v posledním roce dostupné dividendy, byli byste čtyřiapadesát procent v plusu. Praha je tak touto optikou šestou nejvýnosnější burzou světa, přičemž ji dokázaly předehnat jen země, kde své celoživotní úspory investovat nechcete. Namátkou třeba Ghana nebo Kyrgyzstán. Pražský trh má devět dividendových titulů a i ten nejméně výnosný aspiruje na to porazit českou inflaci. Namíchat dividendový koktejl tak, aby vynášel násobky tuzemské inflace, přitom není obtížné, pražská „renta“ přitom aktuálně šplhá dokonce až k devíti procentům.
Praha za svůj dividendový eden vděčí především struktuře odvětví, která se tu obchodují. Jde vesměs o stará odvětví jako bankovnictví a energetika, tedy sektory vyžadující o poznání menší objem investic než třeba firmy z amerického trhu Nasdaq. Vygenerované zisky tak ve větší míře vrací zpátky akcionářům a jde o model, který konzervativním investorům zvažujícím v portfoliu třeba spořicí účet vůbec nemusí být cizí. Ba právě naopak. Kolik aktuálně ročně vynášejí jednotlivé české akcie na dividendách a jaká je ta nej?
10. Colt CZ Group
Česká zbrojovka je dlouhodobým partnerem tuzemských i zahraničních ozbrojených složek. Na snímku poslední model bojové pušky CZ BREN 3. |
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 1,94 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 15 korun
Zbrojní průmysl pracuje s vyšší kapitálovou náročností, proto bývá výplatní politika provázaná s investicemi do kapacit, vývoje a akvizic. Historicky se výplaty odvíjejí od viditelnosti zakázkové knihy a tvorby provozní hotovosti. Důležitou roli hraje také struktura dluhu a načasování velkých projektů. Výše dividend proto často kopíruje cyklus obratu a marží. Parametry výplat se tak typicky ladí s ohledem na dlouhodobé rozvojové priority.
9. Doosan Škoda Power
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 2,04 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 9,76 koruny
Příjmy firmy jsou navázané na dlouhé projekty, které se fakturují postupně, takže volná hotovost může mezi roky kolísat. Stabilitu přinášejí servisní smlouvy a pravidelná údržba. Rozhodují marže na zakázkách a potřeba peněz v běžném provozu. Dividenda se obvykle vyplácí jednou ročně podle účetní závěrky. Na časování dopadá i postup realizace velkých kontraktů.
8. Kofola
Skupina Kofola odhaduje, že jí letos vzrostou tržby oproti loňsku o tři procenta. |
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 2,67 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 13,5 koruny
Tržby jsou poměrně předvídatelné, ale náklady na cukr, obaly a energie se umí rychle měnit. Firma proto volí opatrnější a stabilní dividendy. Záleží na tom, kolik peněz jde do marketingu, výroby a nových projektů, a také na úrovni zadlužení. Sezónnost bývá silnější v teplejších měsících, což ovlivňuje tvorbu hotovosti. Výplata se standardně odhlasuje na valné hromadě jednou za rok.
7. VIG (Vienna Insurance Group)
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 3,35 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 37,7 koruny
U pojišťoven rozhoduje kapitálová síla, škody vyplacené klientům a výnosy z investic. Úrokové sazby mají vliv na zhodnocení portfolia a tím i na ziskovost. Rozprostření rizik do více zemí a produktů pomáhá držet pravidelné výplaty. Společnost sleduje i vnitřní limity pro kapitál a bezpečné rezervy. Dividenda je typicky jednou ročně po schválení valnou hromadou.
6. Erste Group
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 3,52 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 72,9 korun
Dividenda v bankách závisí na zisku a požadavcích regulace na kapitál. Důležitá je kvalita úvěrů a náklady na případné ztráty. Někdy se k dividendě přidají i odkupy akcií, pokud to kapitál dovolí. Termíny výplaty vycházejí z rozhodnutí valné hromady. Výše distribuce respektuje dlouhodobé cíle pro kapitálové poměry. Výplata je v eurech a českým akcionářům dorazí po měnovém přepočtu.
5. ČEZ
Sídlo elektrárenské společnosti ČEZ. |
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 3,63 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 47 korun
Výplaty se u ČEZ odvíjejí od toho, jak je dopředu zajištěná výroba elektřiny, což tlumí cenové výkyvy a zpřesňuje plán hotovosti. Na volné prostředky má přímý dopad rozsáhlý investiční program do obnovy zdrojů, obnovitelných projektů a přípravy jaderných kapacit. Významná část byznysu je regulovaná (sítě), kde povolený výnos stabilizuje výsledek, ale omezuje dynamiku zisků. Do kapacity pro výplaty v posledních letech vstupovaly mimořádné daně a cenové stropy. Dále se promítá cena emisních povolenek CO₂ a náklady na paliva a údržbu zdrojů.
4. Index PX
Dividendový výnos vzhledem k poslední hodnotě indexu (k 30. září): 4,78 procenta
Složení indexu má vysoký podíl bank a energetiky, což je na výnosu vidět hlavně v „dividendové sezoně“. V metodice existuje i total-return varianta (PX-TR), která do výkonu přičítá reinvestované dividendy. Rozhodují i ceny akcií kolem ex-dividend dat, kdy se výnos technicky mění. Výsledek je praktickou vizitkou dividendového profilu celé burzy.
3. Moneta Money Bank
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 6,0 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 10 korun
Klíčové jsou marže v retailovém a SME bankovnictví a úroveň nákladů rizika podle kvality portfolia. O kapitálové rezervě rozhoduje i struktura aktiv a rychlost růstu úvěrů. Banka pracuje s interním cílem pro kapitál a podle toho nastavuje výplatní poměr. Na hotovosti se odráží i efektivita provozu a digitalizace procesů. Pokud zůstává kapitál nad cílem, může se část volných prostředků vyčlenit na výplatní schéma.
2. Philip Morris ČR
Továrna na výrobu cigaret a tabáku Philip Morris ČR v Kutné Hoře. |
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 6,78 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 1 220 korun
Cash flow se tvoří hlavně v distribuční a výrobní části s odlišnou dynamikou pracovního kapitálu. Daňové kalendáře spotřebních daní ovlivňují načasování zásob a plateb během roku. Mix tradičních výrobků a bezdýmných alternativ mění marže i investiční potřeby. Důležitá je i hladina hotovostních rezerv a nízké zadlužení na lokální úrovni. Objem peněz pro výplatu tak vychází z provozních výsledků a plánovaných nákladů na rozvoj.
1. Komerční banka
Dividendový výnos vzhledem k poslední ceně akcie (k 30. září): 8,85 procenta
Výše poslední vyplacené dividendy: 91,3 korun
Výplata se odvíjí od zisku, kapitálové přiměřenosti a očekávaných rizik v úvěrovém portfoliu. Čistý úrokový výnos citlivě reaguje na sazby a strukturu vkladů, což určuje běžnou tvorbu hotovosti. Důležitá je nákladová disciplína a příjmy z poplatků, které tlumí výkyvy v úrokové části. Banka stanovuje cílový kapitálový polštář a od něj odvíjí roční rámec pro rozdělení. Prostor pro výplatu ovlivňuje také plán investic do IT a regulatorní projekty.