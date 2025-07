Říci, že umělá inteligence je velká investiční příležitost, je totéž, jako kdybychom řekli, že po noci přichází zase den. Chcete vsadit peníze na další rozmach AI, ale nevíte, jak to udělat? Taková sázka může mít nyní stejně tak zcela banální jako sofistikovanou podobu.

První cesta vás zavede k prostému étéefku na americký akciový index S&P 500. Více jak třetinu indexu tvoří big techs, které se kolem AI tak či onak točí a pokud se dohodneme na tom, že směr jejich obřích investic je relevantní, pak budou hlavními beneficienty tohoto celého extrémního megatrendu. Tedy pokud jej neoznačíme za novou realitu. Problém banálního přístupu spočívá v ceně. Investor totíž v tomto módu sází na AI příliš draho.

Vezměte si takovou Teslu. Automobilka nemá nikterak oslnivé výsledky, Musk se detrumpoval, a akcie momentálně stojí 168násobek zisku, který firma dokáže na jednu akcii vygenerovat. Patří tak ke zdaleka nejdražším akciím na Wall Street, ostatní big techs sice ukazují nižší čísla, i tak jde ale o vysoký nadprůměr.

Možná namítnete, že před rokem či dvěma byly valuace obdobně psychologicky vyšponované vzhůru, a přesto jste na big techs dokázali vydělat majlant. Ostatně i Warren Buffett vždycky zdůrazňoval, že mu nedělá problém koupit akcii na historickém vrcholu, pokud dostatečně věří byznysu firmy.

Takže vás určitě nechci odrazovat od toho, abyste koupili na 55násobku generovaných zisků akcie Nvidie, které aktuálně stojí nejvíce v historii. Už třeba proto, že sice stojí nejvíce, ale nejsou historicky nejdražší. Kupříkladu v polovině roku 2023 výše zmiňovaný podíl zisku k ceně akcie pohyboval i nedalo kolem číslovky 150. A jak dnes vidíme, i tehdejší „extrémně drahý nákup“ se dnes loajálním longerům bohatě vyplácí.

Jenže tenhle sloupek nepíši kvůli tomu, abych upozornil na to, že existují akcie Nvidie, které zase rostou. A to mimo jiné třeba i kvůli tomu, že drobní investoři lijí své peníze do indexových fondů a samotnou Nvidii třeba ani neznají.. Hledám tu konkrétní, alternativní řešení. A také lacinější.

Fenomén AI se pochopitelně přelévá do celé ekonomiky, burzovní hledači pokladů pak hledají firmy, u kterých se zdá, že se jim zatraceně dobře daří aplikace AI v nějakém užším, často specifickém segmentu byznysu. Zkusil jsem se vydat tímto směrem, přičemž jsem zároveň hledal relativně neokoukané burzovní brandy, které nicméně už ukázaly, že investorům dokážou vydělat peníze.

Vybral jsem pět jmen, která může stát za to zvážit, pokud investor dává dohromady individuální portfolio a zajímá se o byznys konkrétních firem a nikoli jen o tom, někam „vrazit peníze“. Zároveň bylo samozřejmou podmínkou, abyste takové akcie mohli bez problémů koupit ze své mobilní appky třeba v čekárně u zubaře.