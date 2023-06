Jaroslav Bukovský: České chaty vydělávají pětkrát více než Wall Street, teď čekají druhou mízu | e15.cz

Kdo je víc, investor na Wall Street, nebo český chatař? Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Na tomto místě ovšem obvykle analyzujeme výnosy, zhodnocení, jednoduše procenta a machr přes ně byl v posledních letech jednoznačně český chatař. Počítejme spolu a sečtěme všechna pro a proti. Burzián na Wall Street neměl za posledních pět let nikdy špínu za nehty, což se jako významný nefinanční výnos zcela jistě počítá. Pokud investoval do nástroje odpovídajícího struktuře indexu S&P 500, vydělal si za zmíněnou dobu zhruba 55 procent.

Jelikož dolar je právě přesně skoro stejně drahý jako před pěti lety, nemusíme výnos očišťovat o kurzový efekt. Co zahrnout musíme, je česká inflace. Od dubna 2018 do dubna letošního roku v Česku peníze znehodnotily dohromady přesně o 40,5 procenta. Reálné pětileté zhodnocení je tak 14,5 procenta. Rozloženo metodou CAGR na roční výnos to znamená 2,75 reálného zhodnocení ročně. Přijde vám to mnoho?

Český chatař se tomu všemu směje a dává si na verandě své nemovitosti sklenku šampaňského. Na rozdíl od akciové investice přinášející sice notnou dávku každodenního vzrušení, či chcete-li fatálního stresu na hranici srdeční příhody, reálný přínos užívání chaty lze přece jenom obtížně rozporovat.

Ale pojďme na procenta. Chata ve Středočeském kraji od dubna 2018 do letoška zhodnotila podle dat SReality o 124 procent. Reálně tedy o 83,5 procenta, což odpovídá ročnímu výnosu 13 procent ročně. Středočeský chatař tedy za posledních pět let dosahoval ročně téměř pětinásobného reálného výnosu než investor na Wall Street.

Proč se tedy bavit o amerických akciích, když se můžeme bavit o českých chatách? Ty mají za sebou roční cenovou korekci, protože na jaře loňského roku byly ještě podstatně dražší. Drahé hypotéky, energie, zkráceně vůbec všechno jednoduše nepřálo radovánkám typu grilovaček na víkendových haciendách.

Ačkoli je svět po roce stále značně nedokonalým místem k životu, v lecčems se – omluvte otřepané klišé – blýská na lepší časy. Počínaje vidinou levnějších hypoték přes uvolněné limity pro výši jejich měsíčních splátek až po zřejmě lichou hrozbu intenzivní české recese. To vše vrátí lidem časem chuť kupovat a investovat do rekreačních nemovitostí. Dnes si odpovíme na otázku: Kde v Česku v dosahu hlavního města zlevnily chaty nejvíce a kde mohou představovat nejlepší investici?