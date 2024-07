Než vybílíte své sporožiro ve jménu investic, jak vám v současnosti bude prvoplánově radit každý finanční poradce, aby získal nějaké ty provize, měli byste zvážit primárně dvě věci.

To nemastné slovo diverzifikace

Zaprvé – a ano, chápeme, jak dokáže člověka prahnoucího po procentech ten obrat rozčílit – diverzifikaci. Pokud nebudeme vycházet z předpokladu své geniality, z něhož ostatně nikdy ve svém aktivním životě nevycházel ani Warren Buffett, anebo nejsme insideři, nezbyde než vsadit na širší balík akcií v rámci nějakého sektoru. Ostatně růstové šance oboru se odhadují lépe než potenciál jednotlivých akcií.

Triviálním příkladem z branže automobilového průmyslu je třeba akcie VW. Za poslední rok prodělala skoro 14 procent, pak je tu ale ještě křivka, jakou tato akcie za posledních dvanáct měsíců prošla. V tomto ohledu to byla občas tortura. Od loňského července do října jste na ní mohli prodělat zhruba dvacet procent. Obdobně jste mohli zahučet, pokud byste akcii koupili letos na počátku dubna. A ano, v mezidobí se na Volkswagenu dala naopak čtvrtina vydělat. Automobilky se jednoduše byznysově hledají a jejich akcie se třesou jako vystresovaný ratlík za lednového odpoledne.

Proti tomu položme třeba étéefko iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts. Díky diverzifikaci byste po roce byli alespoň na svém. Od zmiňovaného loňského července do října oslabilo o zhruba 15 procent, tedy nemálo, ale stále méně než VW. Při druhé poklesové vlně autosektoru od dubna do současnosti pak zlevnilo „jen“ o sedm procent. Takže pokud byste namísto akcií VW drželi toto étéefko, automobilový průmysl by vám alespoň nezhoršil výkonnost portfolia. A zdůrazněme, že automotive nyní skutečně na burze není sexy.

Proklaté poplatky

Druhou věcí, kterou by si měl investor rozmyslet, je nákladovost. Když se vydáte do své banky a projevíte zájem o některý z rizikovějších, tedy potenciálně výnosnějších fondů, třeba akciových, připravte se na to, že vám v prvním roce uzmou v případě velké banky až pět procent celkového vkladu. Oněch pět procent se rozlije do různých typů poplatků, jejichž studium bude frustrující a strávíte na něm (ne)hezkých pár nepříjemných minut. A nemusíte se dokonce ani dopočítat, protože některé z poplatků se budou měnit v závislosti na budoucích parametrech trhu.

Zatímco étéefka? Vejdete se obvykle do jednoho procenta. Kromě toho nemusíte podepisovat stohy papírů, vyplňovat nesmyslné investiční dotazníky a telefonovat si s pofidérními bankéři.

Stále ale mějte na paměti jednu věc. Stojí vám dodatečné riziko investice na burzách za to, abyste opustili bezpečný přístav vašeho spořicího účtu, který mnohdy stále nese vysoko přes čtyři procenta ročně? Dnes se podíváme na taková étéefka, kde to smysl dávat může. Jsou veliká, soustředí obrovský objem vkladů, ale co víc: mají nejvyšší růstový potenciál, a to alespoň čtyřicet procent.