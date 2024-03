O tom, že zrovna probíhá boom jakýchsi kryptoměn a vynáší to zázračné a bezpracné zisky, si povídají nejen maminky na eMiminu, ale už i šatnářky v regionálních biografech. Je to nesporné a spektakulární. Za pouhý měsíc vygeneroval kryptoměnový trh rovný bilion dolarů. Pokud bychom tuhle částku rozdělili rovným dílem mezi všechny obyvatele Česka, každý včetně nemluvňat by rázem zbohatl o téměř 2,4 milionu korun. Ještě včera nezámožné pětičlenné rodiny by dnes jako mávnutím kouzelného proutku měly na nákup docela pěkných rodinných domků ve svých regionech. Důsledky takového sociálního experimentu probouzejí všemožné fantazie, kvůli tomu tu ale dneska nejsme.