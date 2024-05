Jaroslav Bukovský: Kultovní akcie, po kterých zítra skočí armáda drobných investorů

Jaké pocity zažívá horolezec několik desítek metrů pod vrcholem, když se náhle dramaticky změní počasí? Extrémní frustraci, která má hned dvojí důvod. Prvním z nich je nenaplněná konfrontace s cílem svého nelehkého snažení, druhým je pak trýznivá nejistota, jaký další postup zvolit. Je cíl ještě dosažitelný, anebo je načase vydat se zpět? Přesně tento feel-back zažívají aktuálně investoři na Wall Street. Horskou terminologií se trh vydal po vrstevnici do strany. Dobrou zprávou je, že zůstává ve vizuálním kontaktu s vrcholem, návrat do základního tábora zatím většině party nepřipadá jako nutné řešení. A to ačkoli se nad horou kupí mraky. Padesát odstínů jejich šedi si ovšem každý interpretuje po svém.

Wall Street se právě nachází zhruba tři procenta pod svým historickým vrcholem ze závěru letošního března. Klopýtnutí trhu má pochopitelně na svědomí dočasná ztráta tahu raketového motoru Wall Street jménem Magnificent 7. Akcie nejmilovanějšího burzovního menu světa se během dubna „zhroutily“ v průměru zhruba o deset procent a svou vahou zařídily ve tváři indexu S&P 500 atraktivní vrásku, která lákala k naředění obchodní pozice.

Což jak vidno z částečné rekonvalescence trhu, část burziánů skutečně udělala. Teď jako kdyby nastal time out a investoři kuli pikle a zkoumali imaginární burzovní slepou mapu. Co dál? Jednou z odpovědí může být sentiment na jednotlivých akciích, které znamenají svět. Kde a jak jej zkoumat? Pochopitelně ve fóru Wallstreetbets, které má do burzovního dění i přes své faily z minulých let stále co říci.

Jak odečíst z výrazu ženy její nálady? Takovou ambici nemáme, s Magnificent 7 je to ovšem alespoň zdánlivě snazší. V uvozovkách stačí analyzovat příspěvky na fóru Wallstreetbets a vyhodnotit jejich náladový gard. Samozřejmě to neznamená procházení jednotlivých příspěvků a psaní si plusů a minusů vedle na papírek. Existují na to přesné statistiky. Jaké akcie tedy komunita čítající kolem dvanácti milionů primárně drobných investorů momentálně nejčastěji zmiňuje mezi nákupními příležitostmi? Pojďme na věc.