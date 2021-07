Jaroslav Bukovský: Úspěšný investor si letos vystačí se snídaňovým menu | E15.cz

Pořádná snídaně je základ dne, říká se. Pro investory to může platit dvojnásob, snídaňové menu je totiž plné výnosově nutričních bomb, a to právě zvláště letos. Ranní nášup v podobě kávy, pomerančového džusu, křehké slaniny a kukuřičných lupínků může být totiž podstatně bohatším rezervoárem inspirace, než kdejaký samozvaný investorský guru, chudý autor knih o technické analýze či přeplácený analytik.

Ani laciná značka kávy nemusí strávníka nikterak urazit, pokud má do ní zainvestováno. Do poloviny července káva podražila o čtvrtinu. Pak do Brazílie přišlo špatné počasí decimující rostlinky, což pochopitelně nahrálo investorům: káva tak jen během posledního červencového týdne dokázala vydělat další třetinu, dohromady tak letos investoři berou solidních 65 procent.

Pokud je káva málo sladká, přihoďme kostku cukru. Ten letos zázraky nepředvedl, ale ani nezklamal. Investoři jsou o osm procent bohatší, přičemž vyhrávají ti, kdož jsou na sladké dlouhodobě. Cukr prožil na burze to nejzajímavější v minulosti, jen během uplynulých třech let prodražil o 41 procent.

Doplňme ovšem poránu pitný režim a naplňme sklenici pomerančovým džusem. Ten dokáže krom sklenice naplnit i investorská konta, však jen od počátku května dokázal burziánům vydělat rovnou třetinu. Od počátku roku je, pravda, jeho "výkon" slabší, i tak je ovšem oranžové zlato nejdražší od konce roku 2018, a marnou sázkou se tak v posledních letech zřejmě nestalo. Nicméně dopřejme si snídani v anglickém stylu s voňavou, osmahlou slaninou.

Ta je jak známo z vepřového masa, které investoři z různých důvodů letos vynášejí do nebes. Jen za letošní rok 60 procent v plusu, během června pak ceny vystoupaly dokonce na sedmiletá maxima.

Kdo preferuje kupříkladu kukuřičné lupínky, čtrnáctiprocentní letošní výnos kukuřice možná nevypadá světoborně, nicméně světové akcie porazit dokázal. A co více, kupříkladu za poslední tři roky je o polovinu dražší. Obdobný příběh, byť o poznání střízlivější, nabídne i pšenice, letos o pět procent dražší, za poslední tři roky ovšem atakuje třetinový růst. Tak dobrou chuť, příště probereme obědy.