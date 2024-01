Kam letos s penězi na burze? Jistě, reflexivně se nabízí třeba obligátní Wall Street. Ta ale zrovna koketuje s historickým maximem, za poslední rok „udělala“ skoro dvaadvacet procent a jako houba do sebe vcucla prakticky všechny náznaky dobrých zpráv, které se mihly v titulcích novin napříč světem. Zatímco tak její akciové menu už dost možná stihlo zohlednit i potenciálně několikeré snížení úrokových sazeb v USA, existují významné regiony, které z nižších amerických a potažmo i evropských úroků vytěží obdobně, ale nikdo si toho jednoduše zatím nevšiml.

Pochopitelně máme na mysli Čínu. Ačkoli se tamní ekonomika jen s mírným nádechem eufemismu potácí v kontroverzích, ekonomové vesměs soudí, že v příštích dvou letech poroste sice o něco pomaleji než loni, roční růsty prý ale budou nedaleko od pěti procent. To je zhruba dvojnásobek předpokládaného růstu v Americe a trojnásobek očekávaného zhodnocení v Evropě.

Navíc, jeden z klíčových čínských akciových indexů Shanghai Composite za poslední rok na pozadí zoufalého nezájmu investorů ztratil více než dvanáct procent. To pochopitelně nutně neznamená prostou „slevu“ na osazenstvo tamního parketu, lepší investiční východisko to ale nepochybně je. Že tamní trh skutečně, ale skutečně nikoho nezajímá? To obvykle bývá výhoda.

Podnikli jsme proto v pohodlí anatomického kancelářského křesla vzrušující virtuální cestu do daleké Číny, důkladně jsme prošli tamní akciové menu a vybrali speciality, které mohou zachutnat i českým investorům, a hlavně jejich penězům. Kam se pohne celý čínský trh, jsme neřešili, naopak jsme se podívali na konkrétní akcie, které mohou růstově překvapit. Vodítkem nám byla investiční doporučení pro tamní akcie a cílové ceny analytiků.

Aby konkrétní akcie skončila v naší síti, musela být firma dostatečně velká, konkrétně s tržní kapitalizací nad deset miliard dolarů, a s příslibem ročního růstového potenciálu alespoň 65 procent. Za riziko a transparentnost na úrovni černého pytle na odpadky přece chcete adekvátně atraktivní odměnu. Zde je teda pětice čínský megaakcií k vašemu zvážení.