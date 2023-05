Jaroslav Krejčí: Ropné akcie ve slevě. Může to být příležitost k nákupu | e15.cz

„Vicki, tady je Warren. Právě jsme koupili deset procent vaší společnosti,“ vzpomínala loni v listopadu Vicki Hollubová, generální ředitelka těžaře Occidental Petroleum na březnový telefonát od legendárního investora.

„Začali jsme nakupovat 28. února a nakoupili jsme tolik akcií, kolik se jen dalo,“ sdělil 92letý Buffett loni v březnu reportérce finanční zpravodajské stanice CNBC.

Nákupy zahájil Buffett teprve loni v únoru krátce poté, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, a den poté, co firma Occidental Petroleum zveřejnila výroční výsledky za rok 2021 a souběžně s tím oznámila zvýšení dividendy a také záměr odkupovat vlastní akcie. To je v případě amerických firem rovněž populární forma vracení kapitálu investorům.

V dalších měsících Berkshire Hathaway postupně zvyšovala podíl, a to až na současných zhruba 23 procent – což z konglomerátu dělá akcionáře číslo jedna. V současnosti činí hodnota podílu zhruba 12,4 miliardy dolarů. Berkshire má přitom od regulatorního úřadu povolení jít až na padesát procent.

Vedle toho navíc Berkshire Hathaway vlastní i preferenční akcie v hodnotě několika miliard dolarů, které nesou osmiprocentní dividendu, a také warranty (předkupní) práva na další akcie.

Buffett loni nasměroval volné peníze také do akcií dalšího významného těžaře fosilních paliv – společnosti Chevron. V ní nyní drží bezmála devítiprocentní podíl v hodnotě skoro 25 miliard dolarů. I v tomto případě je Berkshire Hathaway, jejíž celková tržní hodnota přesahuje 700 miliard dolarů, největším akcionářem.

Kurz akcií společnosti Occidental Petroleum klesl v předchozích dnech až pod 60 dolarů. Je tak o zhruba 23 procent níže než na začátku loňského listopadu. Cenné papíry nyní mohou investoři kupovat za podobné ceny, jaké měl po většinu loňského roku Warren Buffett. Případně i levněji.

I přes korekci kurzu akcií a také cen ropy mohou být do příštích let cenné papíry těžařů ropy atraktivní investicí. Konkrétně firma Occidental tvrdí, že dokáže být zisková, i kdyby se ropa obchodovala za pouhých 40 dolarů za barel, tedy podstatně níže než nyní. Americká lehká ropa vyjde v současnosti na zhruba 70 dolarů, severomořská Brent na přibližně 75 dolarů.

Pokud společnost Occidental, která produkuje okolo 1,2 milionu barelů ropy denně, bude disciplinovaná při nakládání s kapitálem, tedy nebude bezhlavě investovat například do nových nalezišť, bude si moci v příštích letech dovolit dál zvyšovat dividendy a vracet investorům miliardy dolarů formou zpětných odkupů akcií.

Navzdory nástupu elektromobility a postupnému přechodu na obnovitelné zdroje energií budou fosilní paliva pro globální ekonomiku nezbytná ještě řadu let. V posledních letech se navíc celosvětově investovalo do nových těžebních kapacit méně, než by bylo potřeba. To je dlouhodobý faktor, který rovněž hovoří pro nákup akcií těžařů ropy, ať už Occidentalu, či jiných firem.