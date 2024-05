Kdo poráží Magnificent Seven. Bankovní akcie v tichosti šplhají vzhůru a není to náhoda

Existuje sektor, který na burze dokázal letos vydělat více než sedmička kultovních technologických akcií z Wall Steet označovaná jako Magnificent Seven, masy jej ovšem nepovažují zdaleka za tak sexy, a proto není v první linii investorského zájmu. Řeč je o bankách, kupříkladu ty evropské mají za sebou od ledna bezmála čtvrtinový růst. Pomyslným crème de la crème jsou pak velké bankovní domy ve Spojeném království, kterým se dařilo ještě daleko lépe. Právě v těchto chvílích přitom sektor na burze může prožít další renesanci. Kvůli hrozbě inflace totiž úroky, a tím pádem i bankovní byznys, zůstanou výše po delší čas, než svět doposud předpokládal. Co je špatné pro zájemce o hypotéku, může být vítanou zprávou pro investora do bankovních akcií.