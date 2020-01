Deutsche bahn: Klimatický balíček zlevnil jízdu v německých vlacích | E15.cz

Deutsche Bahn, jehož jediným akcionářem je spolková republika, mohl ke snížení cen přistoupit díky rozhodnutí německé vlády. Ta na konci loňského roku schválila změny v klimatickém balíčku, díky kterým byla snížena daň z přidané hodnoty u jízdenek na dálkové vlaky, a to z devatenácti na sedm procent. Státní politika má více motivovat k využívání ekologičtější dopravy. Navzdory problémům se zpožděním a poruchami vlaků dopravce očekává, že levnější jízdné přiláká do vlaků každoročně o pět milionů pasažérů více.

I přes zavedení „zelených“ opatření si ale někteří cestující připlatí. Jízdné na kratších vlakových trasách a v hromadné dopravě v Berlíně, Hamburku, Brémách, Braniborsku nebo například Porýní má naopak podražit, uvedla dříve agentura DPA. Zvýšení cen se pohybuje v řádu jednotek procent. Dopravci ho obhajují rostoucími cenami nafty a elektřiny s tím, že se o zdražení rozhodlo ještě před schválením vládních klimatických opatření.

Ke snížení cen přitom dochází v době, kdy má Německo začít významně investovat do své železnice. Během deseti let hodlá vláda spolu s Deutsche Bahn nalít do modernizace sítě necelých 2,2 bilionu korun. Plány počítají s obnovou dvou tisíc mostů a se zdvojnásobením počtu cestujících i strojvedoucích.

Zatímco ceny za meziměstské vlaky v Německu poklesly, například cestující ve Velké Británii si oproti loňskému roku připlatí v průměru o necelá tři procenta. „Někteří dojíždějící ze vzdálenějších oblastí pocítili růst ročních nákladů v přepočtu o více než sto liber,“ informoval server The London Economic.