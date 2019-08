Stát možná spustí jednotné jízdně na vybraných tratích dříve | E15.cz

Jednotné jízdenky na železnici by měly začít fungovat v příštím roce. Na celou železniční síť je stát plánuje spustit od prosince 2020, není však vyloučeno, že na vybraných tratích je uvede dříve. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva dopravy. Postupně by se jízdenky měly rozšířit například i na autobusové spoje.