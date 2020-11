Koronavirus opět zpomalil trh fúzí a akvizic | E15.cz

„Od nouzového stavu se trh úplně zastavil. Čekám, že nové obchody se rozběhnou v prvním čtvrtletí, až bude vidět světlo na konci tunelu,“ popisuje Jozef Janov, řídící partner Hartenberg Holdingu, který investuje prostředky premiéra a miliardáře Andreje Babiše.

Obdobně se vyjadřují další experti z oblasti investic do firem. „Podobně jako na jaře se zpomalila aktivita na trhu, a to opět především z toho důvodu, že management a majitelé firem se primárně zabývají stabilizací svého podnikání a reagují na vládní omezení a situaci na trhu,“ uvádí generální ředitel Patria Corporate Finance Marek Rehberger a dodává: „Pandemie vnesla do ekonomiky celou řadu impulzů, které v ní do té doby nebyly, a je třeba na ně ze strany managementu a majitelů firem rychle reagovat. Prodej či akvizice firem je téma, které je aktuálně na druhé koleji“.

Na rozdíl od jara ovšem trh s firmami nedostal tak tvrdou ránu. „Na trhu vidíme zpomalení, ale rozhodně se nejedná o podobné zemětřesení jako v jarním období,“ říká ředitel fúzí a akvizic PwC ČR Jan Hadrava.

Trh je sice aktivnější, ale stále opatrný, lákavé jsou technologie, míní partner Deloitte Dušan Ševc.

Zahraniční investoři podle expertů berou v potaz potíže Česka v boji s koronavirem více než tuzemští hráči. „Vnímají situaci jako vážnou. Rakouský investor nám řekl, že přijede uzavřít investici jen do Brna, bude se sedět od sebe a bude omezený počet účastníků,“ zdůrazňuje investiční bankéř, který si nepřál být jmenován.

Zahraniční investoři mají i další nevýhodu. „Největší problém je nemožnost plně cestovat, osobně navštívit společnost a setkat se s managementem či vlastníky,“ upozorňuje expert na fúze a akvizice poradenské společnosti KPMG Adam Páleníček. Videokonference totiž plně nenahradí osobní kontakt.

Investoři nicméně výrazně rozlišují mezi jednotlivými obory podle toho, jak na ně dolehla koronavirová krize. „Registrujeme zájem v energetice, finančních službách a obecně v technologiích,“ doplňuje Lukáš Hruboň, manažer oddělení M&A společnosti Mazars. To však nejsou jediné obory, kde se soustředí zájem kupujících. „Vyložený hlad ze strany investorů je po společnostech působících v e-commerce, zdravotnictví a potravinářství (specificky polotovary),“ tvrdí Páleníček.

A které sektory prohrávají? „Nabídka výrazně převyšuje poptávku v oblastech nejvíce zasažených koronavirem, tedy především v hoteliérství a gastronomii,“ konstatuje Michal Hrabovský z advokátní kanceláře Eversheds Sutherland.

Velké rozdíly mezi sektory se odrážejí v cenách. „V IT a některých dalších sektorech pokles valuačních násobků nepozoruji, spíše naopak,“ dodává Hrabovský. Naopak podle Hruboně ocenění firem v násobcích EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) kleslo u části služeb či velkoobchodu B2B (firmy dodávající firmám – pozn. red.), které byly zasaženy koronavirem.

Ceny firem v násobcích zisku na celém trhu se překvapivě drží. „Násobky částečně klesly, nicméně nijak dramaticky,“ uvádí Hadrava.

Experti se shodují, že letos nastane masivní propad celého trhu. „Určitě budou objem i počet transakcí výrazně nižší. Odhadujeme, že celkový počet bude někde na dvou třetinách oproti loňskému roku. A to ještě díky silnému prvnímu čtvrtletí, před vypuknutím první vlny pandemie,“ vyčísluje Rehberger.

Trh by se měl oživit nejdříve na jaře příštího roku, ale růst bude zřejmě pozvolný. „Plné oživení asi nastane až v roce 2022,“ odhaduje Páleníček.